Renault 5 entre os quatro modelos destacados pelo Euro NCAP

No seu mais recente relatório relativo à condução assistida, o Euro NCAP destaca, além do Renault 5, o Kia EV3, o Porsche Macan e o Toyota bZ4X. Por sua vez, modelos da Tesla e a Volvo tiveram um desempenho menos satisfatório.

O novo relatório do Euro NCAP sobre condução assistida destaca quatro modelos com a classificação máxima "Very Good" (em português, "Muito Bom"): Kia EV3, Porsche Macan, Renault 5 e Toyota bZ4X.

Estes modelos destacaram-se pelo excelente equilíbrio entre apoio à condução e sistemas de segurança de emergência, demonstrando que mesmo os modelos mais acessíveis podem oferecer uma tecnologia avançada bem concebida.

Relativamente ao Porsche Macan, o sistema "InnoDrive com manutenção ativa da faixa" obteve 85% em Assistance Competence e 92% em Safety Backup (ou seja, eficácia em evitar acidentes com veículos, peões ou ciclistas e capacidade de parar com segurança em caso de emergência).

O modelo demonstrou ser preciso nos avisos, claro na documentação e reativo na estrada. Se o condutor não mantiver as mãos no volante, o sistema avisa e, por fim, desativa-se de forma segura.

Classificados como "Muito Bom" foram, também, o Kia EV3, o Toyota bZ4X e o Renault 5, que convenceu o júri com o "Active Driver Assist", mostrando que a assistência à condução de qualidade não é exclusiva das marcas premium.

Euro NCAP criticou o "Autopilot" da Tesla

Por outro lado, o "Autopilot" do Tesla Model S, que, apesar de ter obtido 94% em Safety Backup, conseguiu apenas 30% em Assistance Competence.

O Euro NCAP criticou o nome "Autopilot", bem como a publicidade à sua volta, considerando-os enganosos, uma vez que sugerem uma automação completa.

Além disso, uma vez que a direção se opõe aos comandos do condutor e se desativa em caso de intervenção manual, a sua utilidade é limitada.

A par do Tesla Model S está o Volvo EX30. O Euro NCAP destacou que os comandos principais passam pelo ecrã central e obrigam o condutor a desviar o olhar da estrada, e considerou a gestão das mãos fora do volante inadequada.