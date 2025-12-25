Quase 500 detidos por excesso de álcool e condução sem carta

As estradas portuguesas voltaram a estar sob forte fiscalização durante o período festivo, e os números revelados pelas autoridades são preocupantes. Em apenas cinco dias, a PSP e a GNR detiveram quase 500 condutores por excesso de álcool e falta de habilitação legal para conduzir.

Álcool continua a ser uma das principais causas de infrações graves

Do total de detenções efetuadas, mais de 330 condutores foram apanhados a conduzir com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. A condução sob o efeito do álcool continua, assim, a ser uma das principais causas de infrações graves nas estradas nacionais.

Por outro lado, cerca de 120 pessoas foram detidas por condução sem carta, uma infração que representa um risco elevado para a segurança rodoviária e que continua a surgir com números significativos.

Durante este período, as forças de segurança fiscalizaram mais de 75 mil condutores, tendo sido ainda registadas milhares de contraordenações, relacionadas com excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória, ausência de seguro válido e utilização indevida do telemóvel durante a condução.

A PSP e a GNR sublinham que estas operações têm como principal objetivo prevenir acidentes, reduzir a sinistralidade rodoviária e sensibilizar os condutores para comportamentos de risco, sobretudo numa altura em que o consumo de álcool tende a aumentar.

As autoridades reforçam o apelo à condução responsável, lembrando que o respeito pelas regras de trânsito é essencial para garantir a segurança de todos os utilizadores da estrada.