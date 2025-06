Nova tecnologia promete revolucionar os cintos de segurança

A segurança é um dos elementos que as marcas mais procuram explorar e a tecnologia permite soluções cada vez mais pertinentes e capazes. Assim sendo, esta nova tecnologia poderá revolucionar os cintos de segurança.

A Volvo Cars revelou, hoje, o que descreve como "uma importante melhoria no cinto de segurança".

Pioneiro no mundo, o cinto de segurança multiadaptável foi concebido para se adaptar às variações do trânsito e à pessoa que o usa, graças aos dados em tempo real dos sensores avançados do carro.

Segundo a empresa, o novo cinto pode utilizar dados introduzidos por sensores interiores e exteriores, por forma a personalizar a proteção.

A ideia é que o cinto se adapte às situações específicas e aos perfis de cada passageiro: altura, peso, forma corporal e posição do assento.

Conforme exemplificado pela Volvo, um ocupante de maior estatura envolvido num acidente grave receberá uma configuração de carga do cinto mais elevada para ajudar a reduzir o risco de lesões na cabeça.

Por sua vez, um ocupante mais pequeno num acidente mais leve receberá uma configuração de carga do cinto mais baixa para reduzir o risco de fraturas nas costelas.

Esta personalização é conseguida através do aumento significativo do número das chamadas variações do perfil de limitação de carga (em inglês, load-limiting profile variations), que gerem a força aplicada aos ocupantes em caso de acidente.

Qual a diferença entre este cinto de segurança e os tradicionais?

Os cintos de segurança modernos utilizam limitadores de carga para controlar a força que o cinto de segurança aplica no corpo humano durante uma colisão.

Por outro lado, o novo cinto multiadaptável expande os perfis de limitação de carga de três para onze e aumenta o número possível de configurações, permitindo otimizar o desempenho para cada situação e indivíduo.

Além disso, ao contrário dos sistemas tradicionais, o cinto de segurança multiadaptável pode utilizar dados de diferentes sensores, incluindo sensores exteriores, interiores e de colisão.

Isto permite que o sistema do carro analise, num instante, as características únicas de uma colisão - como direção, velocidade e postura dos passageiros - e partilhe essa informação com o cinto de segurança.

Com base nestes dados, o sistema seleciona a configuração mais adequada.

O cinto multiadaptável deverá estrear-se no próximo Volvo EX60 totalmente elétrico, em 2026, e deverá melhorar continuamente, graças às atualizações de software over-the-air.

Na perspetiva de Åsa Haglund, diretora do Centro de Segurança da Volvo Cars, onde o cinto foi testado e desenvolvido, "isto marca uma grande atualização do cinto de segurança de três pontos moderno, uma invenção da Volvo introduzida em 1959, que se estima ter salvado mais de um milhão de vidas".