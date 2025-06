Reddit processa a Anthropic por alegadamente ter recolhido os seus dados sem autorização

O Reddit iniciou uma ação judicial contra a Anthropic, empresa de inteligência artificial (IA) responsável pelo chatbot Claude. A acusação central é a extração e utilização não autorizada de dados da plataforma de discussões pela gigante da IA.

Reddit acusa Anthropic de scraping

O Reddit avançou com uma ação judicial contra a Anthropic, acusando a empresa de IA de utilizar os seus dados durante anos sem a devida autorização.

Este processo surge num contexto em que o Reddit tem vindo a adotar uma postura progressivamente mais rigorosa contra a extração automatizada de dados (scraping) e contra entidades que utilizam o seu vasto repositório de conteúdo para treinar modelos de IA.

Na sua petição, o Reddit alega que a Anthropic já treinava o seu chatbot Claude com dados da plataforma desde, pelo menos, dezembro de 2021. O processo inclui ainda uma captura de ecrã onde o Claude aparenta admitir ter sido treinado com informações provenientes do Reddit.

Anthropic viola os termos?

Acreditamos na Internet Aberta - o que não confere à Anthropic o direito de extrair ilegalmente conteúdo do Reddit, explorá-lo para lucros de milhares de milhões de dólares e desconsiderar os direitos e a privacidade dos nossos utilizadores. Em clara violação dos termos do Reddit e apesar de repetidos pedidos para parar, a Anthropic foi apanhada a aceder ou a tentar aceder ao conteúdo do Reddit através de bots automatizados pelo menos 100.000 vezes. Isto não é um mal-entendido, é um esforço sustentado para extrair valor do Reddit ignorando os limites legais e éticos.

Afirmou o porta-voz do Reddit.

Steve Huffman, CEO da plataforma, já havia criticado publicamente a Anthropic (e outras empresas de IA) pela extração de dados da sua app. No ano passado, a empresa implementou medidas para restringir a extração automatizada e alertou as empresas de IA sobre a necessidade de compensação financeira pelo uso dos seus dados.

No processo, afirma que "a Anthropic se recusou a encetar" discussões sobre licenciamento.

Ao contrário dos seus concorrentes, a Anthropic recusou-se a concordar em respeitar os direitos básicos de privacidade dos utilizadores do Reddit, incluindo a remoção de publicações apagadas dos seus sistemas. Este caso prende-se com as duas faces da Anthropic: a face pública que tenta congraçar-se com os consumidores através de alegações de retidão e respeito por limites e pela lei, e a face privada que ignora quaisquer regras que interfiram com as suas tentativas de encher ainda mais os bolsos.

Pode ler-se.

