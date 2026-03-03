810 km numa carga: o Volvo EX60 acaba com o argumento da falta de autonomia

O novo Volvo EX60 chegou ao mercado português com uma proposta ambiciosa, uma autonomia recorde, tecnologia de ponta e um posicionamento de preço que desafia diretamente a concorrência. As encomendas já estão abertas e as primeiras entregas estão previstas para o verão de 2026.

O Volvo EX60 é o SUV elétrico de média dimensão que a marca sueca coloca no maior e mais disputado segmento do mercado automóvel global. Construído sobre a nova plataforma SPA3, desenvolvida em parceria com o Grupo Geely, o EX60 representa o primeiro Volvo a beneficiar desta arquitetura elétrica de nova geração.

Com 4.803 mm de comprimento, 1.993 mm de largura, o EX60 encaixa-se com precisão no mesmo espaço que o BMW iX3, o Audi Q6 e-tron e o Mercedes-Benz EQC, os seus rivais diretos. Não é coincidência, já que foi concebido para disputar palmo a palmo esse território.

Design: minimalismo escandinavo

Por fora, o EX60 não tenta ser revolucionário. O desenho é reconhecível como Volvo à primeira vista, com superfícies limpas, proporções equilibradas e a assinatura luminosa do Martelo de Thor nos faróis dianteiros.

Na traseira, as luzes verticais integradas nos pilares D constituem um detalhe subtil mas eficaz, que funciona bem tanto de dia como de noite.

A novidade mais relevante em termos aerodinâmicos está nos puxadores de portas eletrónicos iluminados, com um perfil discreto, mas muito bem integrados.

A frente baixa e o perfil do tejadilho trabalhado complementam este esforço de eficiência sem sacrificar a presença e a robustez características de um SUV.

Espaço, qualidade e tecnologia

No habitáculo, o EX60 aposta em materiais naturais de alta qualidade e numa organização funcional que favorece o bem-estar dos ocupantes.

O piso plano, resultado da integração da bateria na estrutura da carroçaria (cell-to-body), melhora a habitabilidade na segunda fila e confere ao carro uma sensação de espaço superior ao esperado para a sua classe.

O tejadilho panorâmico é de série e está disponível na versão eletrocrómica, que permite ajustar a transparência do vidro.

A bagageira pode ser expandida até 1.647 litros com os encostos traseiros rebatidos, graças à divisão 40/20/40 que permite também o transporte de objetos longos.

Um painel de controlo na bagageira facilita o rebatimento dos bancos e o acionamento do gancho de reboque elétrico opcional. A capacidade de reboque vai até 2.400 kg, consoante a motorização escolhida.

O sistema de som Bowers & Wilkins de 28 altifalantes, incluindo unidades integradas nos encostos de cabeça, uma estreia na gama Volvo, é a opção premium para quem valoriza a experiência sonora a bordo.

Segurança de referência

A segurança é, como sempre na Volvo, um argumento central. O EX60 estreia o cinto de segurança multi-adaptativo.

Complementam a dotação de segurança sistemas avançados de assistência à condução, prevenção de colisões com deteção de veículos, peões e ciclistas, e uma gaiola de segurança reforçada com airbags de nova geração.

Motorizações e autonomia

A grande novidade técnica do EX60 reside na sua arquitetura elétrica de 800 volts, desenvolvida internamente pela Volvo, que permite velocidades de carregamento sem precedentes no segmento.

Estão disponíveis três configurações de motorização P6 RWD: a entrada na gama Potência : 374 cv (275 kW) / 480 Nm

: 374 cv (275 kW) / 480 Nm Tração : Traseira (motor único)

: Traseira (motor único) Bateria : 83 kWh

: 83 kWh Autonomia WLTP: até 620 km

WLTP: até 620 km 0-100 km/h : 5,9 segundos

: 5,9 segundos Carregamento rápido: até 275 kW P10 AWD: desempenho e alcance Potência : 510 cv / 710 Nm

: 510 cv / 710 Nm Tração : Integral (dois motores)

: Integral (dois motores) Bateria : 95 kWh

: 95 kWh Autonomia WLTP: até 660 km

WLTP: até 660 km 0-100 km/h : 4,6 segundos

: 4,6 segundos Carregamento rápido: até 375 kW P12 AWD: topo de gama com autonomia-canhão Potência : 680 cv / 790 Nm

: 680 cv / 790 Nm Tração : Integral (dois motores)

: Integral (dois motores) Bateria : 117 kWh (112 kWh úteis)

: 117 kWh (112 kWh úteis) Autonomia WLTP : até 810 km

: até 810 km Carregamento rápido: até 500 kW

A autonomia de 810 km é um valor histórico para a marca sueca e coloca o EX60 P12 no topo do segmento. Na prática do dia a dia, a velocidade de carregamento talvez seja o argumento ainda mais impressionante: nas versões P10 e P12, é possível recuperar cerca de 340 km de autonomia em apenas 10 minutos de carregamento, em condições ideais.

Como em todos os modelos Volvo, a velocidade máxima está limitada a 180 km/h, uma decisão da marca baseada em argumentos de segurança.

Nova plataforma SPA3 em destaque

O EX60 é o primeiro modelo Volvo a tirar partido integral da plataforma SPA3, o que tem implicações práticas visíveis.

A tecnologia de mega casting substitui centenas de peças mais pequenas por grandes secções da carroçaria fundidas numa única peça de alumínio, melhorando a rigidez, reduzindo o peso e simplificando o processo de produção.

A integração cell-to-body, por sua vez, funde a bateria com a estrutura do veículo, libertando espaço, reduzindo o peso e aumentando simultaneamente a autonomia.

O sistema de infoentretenimento recorre aos serviços Google, integrados de série durante quatro anos, com possibilidade de renovação finda essa data. A conectividade e as atualizações over-the-air garantem que o carro evolui ao longo do tempo.

Preços em Portugal

As encomendas do Volvo EX60 estão abertas em Portugal desde 21 de janeiro de 2026, com as primeiras entregas das versões P6 e P10 previstas para o verão deste ano. A variante P12 chegará pouco depois.

Versão Nível de Equipamento Preço (c/ IVA) P6 RWD Elétrico Plus 67.906 € P6 RWD Elétrico Ultra 74.917 € P10 AWD Elétrico Plus 70.981 € P10 AWD Elétrico Ultra 77.992 € P12 AWD Elétrico Plus 77.131 € P12 AWD Elétrico Ultra 84.142 €

Para o mercado empresarial, o preço base sem IVA é de 50.650 €, valor abaixo do limiar que permite às empresas a dedução integral do IVA e a isenção do pagamento da Taxa de Tributação Autónoma.

Está ainda prevista para meados de 2027 uma versão Cross Country, com maior altura ao solo (+20 mm), proteções específicas e suspensão pneumática com ajuste de altura. As encomendas desta variante deverão abrir no segundo trimestre de 2026 em Portugal.