Utilização do Windows 11 finalmente começa a crescer a olhos vistos
Era algo já esperado, mas parecia estar a demorar a ser uma realidade. O fim do Windows 10 prometia trazer novos utilizadores ao Windows 11, mas todos perguntavam quando isso ia acontecer. Agora, segundo os dados mais recentes, a quota de mercado do Windows 11 teve um aumento significativo e rápido nas últimas semanas.
O Windows 11 está a voltar com tudo. O sistema operativo da Microsoft acaba, sem dúvida, de experimentar o seu crescimento mais forte e mais rápido nas últimas semanas. É o que mostram os dados mais recentes divulgados pela Statcounter.
Chegou a esperada ascensão ao Windows 11
Até novembro, a quota de mercado do Windows 11 não estava a seu favor. No final de 2025, o Windows 10 tinha recuperado quota de mercado à custa do Windows 11, chegando mesmo a alcançar o sistema operativo que a Microsoft lutava por consolidar há vários meses.
Mas, desde dezembro, a tendência inverteu-se em grande parte. Em dois meses, o Windows 10 perdeu mais de 18 pontos percentuais, caindo de pouco mais de 44% de quota de mercado para 26%.
O Windows 11, por outro lado, recuperou. Desde dezembro, o sistema operativo da Microsoft ganhou 22 pontos percentuais, subindo de 50% para pouco mais de 72% de quota de mercado. Esta tendência observa-se a nível global, mas também é evidente na Europa, incluindo Portugal, onde o Windows 11 detém 66% do mercado, em comparação com os 34% do Windows 10.
O Windows 10 está na sua reta final
Embora o Windows 10 se tenha mantido firme desde o fim do suporte em outubro passado, principalmente graças à Unidade de Suporte Alargado (ESU), o sistema operativo entrou claramente na sua reta final. E os próximos meses provavelmente verão um declínio ainda maior, com o fim do Programa de Atualização Estendida do Windows 10 previsto para 13 de outubro de 2026.
Após essa data, o Windows 10 deixará de receber atualizações de segurança e juntar-se-á ao grupo de sistemas operativos obsoletos da Microsoft.
E destes números quantos tem o W11 instalado em máquinas para a Microsoft incompatíveis?!
Eu respondo, muitos se não a esmagadora maioria.
Muitas empresas entre ter de pagar 600€ pelo ESU durante 3 anos, ou pedir aos técnicos de informática que instalem o W11, última build, em máquina incompatíveis, na prática esta última dá ao PC atualizações de segurança por mais 2 anos. Qual acham que preferem?
Para mim o W11 é muito pesado, não vou repetir os motivos, numa máquina por ex. i5 de 7ºGeração com 8GB de RAM, W10 era 5*, com W11 arrasta-se e ao nível de memória não pode estar com muita coisa aberta ao mesmo tempo pois só para o SO são 6GB…
A MS tem razão em tornar estes PCS incompatíveis, porque sabe que o W11 é demasiado obeso para estas máquinas mais antigas….
O Statcouter não é lá muito fiável…por exemplo distribuições Linux podem aparecer como windows por estarem a correr runtimes windows, além da grande percentagem de desconhecidos que provavelmente também são distribuições Linux.
Quase 60000 milhões de máquinas, no mundo, usam Linux… 100% alvos fáceis, para hackers. Olhe para o Irão. Possuem 250000 milhões de distros próprias e andam a usar, rádios AM, para comunicações, com as força militares.
Pra mim é certo, com fim do windows 10 vai ser dualboot de linux/w11, sendo que o windows vai ser somente para quando o linux nao suportar algum jogo.
Microsoft exige TPM 2.0 alegando segurança, mas disponibiliza as chaves do Bitlocker a qualquer governo que pedir.
Vai entender.
Win 10 e Win 11 exigem CPU de 4ghz, para cima. Daí não serem práticos. Ao mesmo tempo, a última release, do 11, já exige 16GB (dá preferência a 48!!!) como mínimo, de RAM.
Daí que, vamos vendo, Windows 7 a resistir. Windows 10 vai subindo, e descendo. Correm, demasiadas, coisas em fundo, consumindo, brutalidades, de memória e CPU.
E Linux só serve se conseguirem passar os cursos de 70000 horas, de formação… abaixo disso, lembrem-se que 100%, do que instalam, é acessível a 800000 milhões, de “coisas”, pois todas as crateras, que o SO possuí, são conhecidas. Só quem saiba compilar e una 500000, no mínimo dos mínimos, das distros, de forma a taparem, algumas, crateras, é que conseguem 0,0001% de segurança.