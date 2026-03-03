Utilização do Windows 11 finalmente começa a crescer a olhos vistos

Era algo já esperado, mas parecia estar a demorar a ser uma realidade. O fim do Windows 10 prometia trazer novos utilizadores ao Windows 11, mas todos perguntavam quando isso ia acontecer. Agora, segundo os dados mais recentes, a quota de mercado do Windows 11 teve um aumento significativo e rápido nas últimas semanas.

O Windows 11 está a voltar com tudo. O sistema operativo da Microsoft acaba, sem dúvida, de experimentar o seu crescimento mais forte e mais rápido nas últimas semanas. É o que mostram os dados mais recentes divulgados pela Statcounter.

Chegou a esperada ascensão ao Windows 11

Até novembro, a quota de mercado do Windows 11 não estava a seu favor. No final de 2025, o Windows 10 tinha recuperado quota de mercado à custa do Windows 11, chegando mesmo a alcançar o sistema operativo que a Microsoft lutava por consolidar há vários meses.

Mas, desde dezembro, a tendência inverteu-se em grande parte. Em dois meses, o Windows 10 perdeu mais de 18 pontos percentuais, caindo de pouco mais de 44% de quota de mercado para 26%.

O Windows 11, por outro lado, recuperou. Desde dezembro, o sistema operativo da Microsoft ganhou 22 pontos percentuais, subindo de 50% para pouco mais de 72% de quota de mercado. Esta tendência observa-se a nível global, mas também é evidente na Europa, incluindo Portugal, onde o Windows 11 detém 66% do mercado, em comparação com os 34% do Windows 10.

O Windows 10 está na sua reta final

Embora o Windows 10 se tenha mantido firme desde o fim do suporte em outubro passado, principalmente graças à Unidade de Suporte Alargado (ESU), o sistema operativo entrou claramente na sua reta final. E os próximos meses provavelmente verão um declínio ainda maior, com o fim do Programa de Atualização Estendida do Windows 10 previsto para 13 de outubro de 2026.

Após essa data, o Windows 10 deixará de receber atualizações de segurança e juntar-se-á ao grupo de sistemas operativos obsoletos da Microsoft.