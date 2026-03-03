PplWare Mobile

Utilização do Windows 11 finalmente começa a crescer a olhos vistos

· Microsoft 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Tug@Tek says:
    3 de Março de 2026 às 08:42

    E destes números quantos tem o W11 instalado em máquinas para a Microsoft incompatíveis?!
    Eu respondo, muitos se não a esmagadora maioria.
    Muitas empresas entre ter de pagar 600€ pelo ESU durante 3 anos, ou pedir aos técnicos de informática que instalem o W11, última build, em máquina incompatíveis, na prática esta última dá ao PC atualizações de segurança por mais 2 anos. Qual acham que preferem?
    Para mim o W11 é muito pesado, não vou repetir os motivos, numa máquina por ex. i5 de 7ºGeração com 8GB de RAM, W10 era 5*, com W11 arrasta-se e ao nível de memória não pode estar com muita coisa aberta ao mesmo tempo pois só para o SO são 6GB…
    A MS tem razão em tornar estes PCS incompatíveis, porque sabe que o W11 é demasiado obeso para estas máquinas mais antigas….

    Responder
  2. JoãoAF says:
    3 de Março de 2026 às 09:06

    O Statcouter não é lá muito fiável…por exemplo distribuições Linux podem aparecer como windows por estarem a correr runtimes windows, além da grande percentagem de desconhecidos que provavelmente também são distribuições Linux.

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      3 de Março de 2026 às 10:47

      Quase 60000 milhões de máquinas, no mundo, usam Linux… 100% alvos fáceis, para hackers. Olhe para o Irão. Possuem 250000 milhões de distros próprias e andam a usar, rádios AM, para comunicações, com as força militares.

      Responder
  3. Zec says:
    3 de Março de 2026 às 09:50

    Pra mim é certo, com fim do windows 10 vai ser dualboot de linux/w11, sendo que o windows vai ser somente para quando o linux nao suportar algum jogo.

    Responder
  4. Aurelio says:
    3 de Março de 2026 às 10:51

    Microsoft exige TPM 2.0 alegando segurança, mas disponibiliza as chaves do Bitlocker a qualquer governo que pedir.

    Vai entender.

    Responder
  5. Manuel da Rocha says:
    3 de Março de 2026 às 10:51

    Win 10 e Win 11 exigem CPU de 4ghz, para cima. Daí não serem práticos. Ao mesmo tempo, a última release, do 11, já exige 16GB (dá preferência a 48!!!) como mínimo, de RAM.
    Daí que, vamos vendo, Windows 7 a resistir. Windows 10 vai subindo, e descendo. Correm, demasiadas, coisas em fundo, consumindo, brutalidades, de memória e CPU.
    E Linux só serve se conseguirem passar os cursos de 70000 horas, de formação… abaixo disso, lembrem-se que 100%, do que instalam, é acessível a 800000 milhões, de “coisas”, pois todas as crateras, que o SO possuí, são conhecidas. Só quem saiba compilar e una 500000, no mínimo dos mínimos, das distros, de forma a taparem, algumas, crateras, é que conseguem 0,0001% de segurança.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube