Windows 7 voltou! Novo ISO com suporte e atualizações de segurança até 2026

Em 2026, ainda será possível utilizar o Windows 7 em segurança! Um método permite estender o suporte, reforçar a segurança e manter a compatibilidade com o software atual sem ter de atualizar para o Windows 11.

Windows 7 voltou par todos em 2026

O fim do suporte para o Windows 10 deixou um vazio para os fãs. As únicas opções são atualizar para o Windows 11 ou utilizar distribuições Linux. Mas e se não quiser nada disto? Surgiu uma alternativa que está a tornar-se popular entre os entusiastas: descarregar e instalar uma imagem ISO do Windows 7.

Com suporte e atualizações, poderá continuar a utilizar este sistema operativo clássico da Microsoft até 2026 sem problemas. Seja qual for o PC, ficará feliz por saber que a instalação é muito fácil. O que alguns consideravam impossível tornou-se finalmente realidade. Um dos melhores sistemas operativos da história regressa, e não apenas como uma opção “obsoleta”.

As funcionalidades do Windows 7 voltam a ser uma opção para os entusiastas. Este sistema operativo, lançado em 2009, foi um dos mais icónicos da gigante de Redmond, mas deixou de receber atualizações em 2015, após o fim do suporte, para dar lugar ao Windows 8 (2012). Embora também tenha tido suporte alargado, este durou até 2020 e o ESU até 2023, ficando para trás com o Vista e outras versões mais antigas.

ISO com suporte e atualizações de segurança

Considerando isto, seria “uma loucura” usá-lo em 2026, uma vez que supostamente já não é compatível, mas um especialista trouxe boas notícias. O entusiasta em questão é Bob Pony, um developer da comunidade Windows. Segundo uma partilha no X, lançou imagens ISO do Windows 7 que contêm todas as atualizações de segurança integradas até janeiro de 2026.

Estas atualizações estavam apenas disponíveis para “clientes empresariais com suporte alargado” em versões especiais para escritórios ou dispositivos IoT. Com estas opções modificadas, o sistema operativo pode ser utilizado, pelo menos até ao final de 2026. Isto significa que é relativamente seguro, apesar de estar “desatualizado”.

O interessante é que a instalação completa e atualizada é feita num único passo, tornando-a simples e conveniente para qualquer pessoa que queira experimentar esta versão. É importante relembrar que estas imagens ISO de Bob Pony não são produtos oficiais da Microsoft. O suporte para as versões padrão do Windows 7 terminou há muito tempo e, mesmo com as atualizações mais recentes, podem surgir vários problemas. <