OPPO Find X9 Ultra: novo colosso da fotografia móvel chega à Europa em 2026

A OPPO aproveitou o cenário tecnológico de Barcelona para confirmar uma notícia que os entusiastas do setor já aguardavam, O OPPO Find X9 Ultra terá um lançamento global ainda este ano e Portugal está na lista dos países que o vão receber.

Pela primeira vez, a prestigiada plataforma Ultra da marca vai atravessar as fronteiras da China para chegar oficialmente ao mercado europeu, reforçando a estratégia de expansão internacional da fabricante.

Aposta no conceito "Built to Be Your Next Camera"

O novo topo de gama não se apresenta apenas como mais um smartphone, mas sim como uma ferramenta fotográfica de elite. Desenvolvido sob o lema "Built to Be Your Next Camera", o Find X9 Ultra integra o sistema de imagem mais avançado alguma vez criado pela marca.

Este hardware é o resultado de uma engenharia ótica de última geração que visa elevar a fotografia computacional a um patamar profissional. Um dos pilares deste desenvolvimento continua a ser a parceria estratégica com a Hasselblad.

A colaboração entre as duas empresas foca-se em transpor a experiência da fotografia de grande formato para a conveniência de um dispositivo móvel, garantindo uma fidelidade de cor e detalhe que a marca acredita ser o novo padrão do segmento.

Um título "Ultra" que pretende ser merecido

Durante o evento de apresentação, Elvis Zhou, CEO da OPPO Europa, sublinhou a exigência por trás deste novo modelo. O executivo afinmou que em 2026, muitos dispositivos vão acrescentar Ultra aos seus modelos. Acreditamos que esse título deve ser merecido. Com o OPPO Find X9 Ultra, estamos a estabelecer um novo padrão para a fotografia móvel.

Presente em mais de 70 países, a OPPO mantém a aposta na sinergia entre o design estético e a inovação tecnológica, um caminho que percorre desde 2008. Embora a confirmação do lançamento na Europa seja oficial, os detalhes técnicos específicos e as datas exatas de disponibilidade em cada mercado serão revelados progressivamente ao longo dos próximos meses.