Acabaram-se as fugas de informação! Google revela o design do Pixel 10 Pro

A Google não vai esperar até 20 de agosto para desvendar alguns dos mistérios que rodeiam o Pixel 10. Como já é habitual, o fabricante publicou um teaser a revelar o design do smartphone. Assim, acabaram-se as fugas de informação e o design do Pixel 10 Pro é finalmente conhecido.

Google revela o design do Pixel 10 Pro

A Google cansou-se dos leaks do Pixel 10 e decidiu enfrentar a situação. Poucas horas antes de terem sido reveladas as cores do dispositivo, a gigante tecnológica decidiu que já chegava. Para mostrar isso. revelou a primeira imagem oficial do Pixel 10. A Google atualizou o seu site com um pequeno teaser do dispositivo, que será anunciado já no próximo mês.

A imagem confirma a presença de uma terceira câmara que apareceu em renderizações divulgadas numa fuga de informação muito recente. Os rumores apontam para uma lente telefoto, uma característica que o diferencia do Pixel 9. Embora não existam detalhes concretos, algumas fontes afirmam que se trata de um sensor de 11 megapixéis com zoom ótico até 5x .

A imagem também confirma mudanças subtis no design. O Pixel 10 mantém o aspeto do seu antecessor, com laterais em alumínio e bordas biseladas. A parte traseira tem um acabamento mate para uma melhor aderência, enquanto o módulo da câmara parece um pouco mais compacto.

Acabaram-se as fugas de informação do telefone

Para além das mudanças necessárias no processador e nas câmaras, o Pixel 10 não representa uma evolução significativa relativamente ao Pixel 9. A Google investiu nos pontos fortes do telefone, que são a fotografia e a experiência do utilizador, pelo que se pode esperar muita IA numa versão limpa do Android 16. O Pixel 10 irá aproveitar os mais recentes avanços do Gemini para diminuir a diferença no ChatGPT.

Para já, os preços revelados informalmente para Portugal e o resto da Europa indicam que to preço será de cerca de 899 € pelo modelo base. Já o Pixel 10 Pro Fold chegará aos 2.289 € na sua configuração mais robusta.

A Google confirmou há alguns dias que o Pixel 10 será revelado a 20 de agosto de 2025, durante um evento especial em Nova Iorque. A gigante tecnológica aproveitará a oportunidade para apresentar as variantes Pro, Pro XL e Pro Fold do seu telefone, bem como o Pixel Watch 4 e alguns outros acessórios.