Boas noticías? WhatsApp não exibirá anúncios na app, pelo menos por agora

Após anos a prometer não implementar anúncios na sua aplicação, o WhatsApp quebrou a promessa. Há poucos dias, a empresa confirmou que os anúncios chegariam a algumas secções desta app de mensagens. A notícia foi um choque para milhões de utilizadores, embora se saiba agora que os anúncios não estarão disponíveis para todos, pelo menos por agora.

WhatsApp não exibirá anúncios na Europa

Do que foi revelado, o WhatsApp vai adiar os anúncios na Europa até 2026. Embora o plano de integrar publicidade na app não esteja suspenso, as políticas de dados da Europa obrigaram a Meta a suspender a medida. Isto significa que os utilizadores neste território poderão desfrutar do WhatsApp sem anúncios durante mais tempo.

"Este novo produto só será lançado no mercado da UE em 2026", disse Des Hogan, responsável da Comissão Irlandesa de Proteção de Dados. "Fomos informados pelo WhatsApp e vamos reunir-nos com eles para discutir quaisquer questões mais aprofundadas". O Comissário acrescentou que este modelo de publicidade será discutido com outras autoridades para refletir preocupações relacionadas com a proteção de dados.

Após a divulgação de que o WhatsApp iria integrar anúncios na sua aplicação, os reguladores levantaram preocupações sobre a privacidade e o tratamento de dados. A Meta, que já enfrenta uma multa por violar a Lei dos Mercados Digitais da Europa, é conhecido por utilizar as informações pessoais dos seus utilizadores para exibir anúncios segmentados. As autoridades temem que a empresa possa utilizar dados de contas ligadas ao Facebook e ao Instagram para personalizar os anúncios.

Meta tomou decisão pelo menos por agora

Embora a notícia possa parecer absurda e muitos já estejam a considerar alternativas, os anúncios do WhatsApp não são o que muitos imaginam. Há poucos dias, a empresa revelou que os anúncios não serão exibidos em conversas individuais ou de grupo. Isto significa que pode conversar tranquilamente com os seus amigos sem medo de um banner ou mensagem de interrupção aparecer na janela de chat.

Os anúncios do WhatsApp vão aparecer nos Canais e no separador Notícias, que é uma secção onde são vistos estados dos contactos. A Meta inspira-se no mesmo modelo dos Instagram Stories, inserindo anúncios após um determinado número de publicações. No caso do WhatsApp, um anúncio surgirá quando se alterna entre os estados dos amigos.

Em resposta a estas questões, o WhatsApp afirmou que irá usar diversas formas para obter dados. Irá basear-se na localização geográfica, nas informações da conta e na forma como se interage com anúncios. Adicionaram que "como tudo o que fazemos no WhatsApp, criamos estas funcionalidades para que sejam o mais privadas possível. Nunca venderemos ou partilharemos o seu número de telefone com anunciantes. As suas mensagens pessoais, chamadas e grupos dos quais faz parte não serão utilizados para determinar que anúncios verá".