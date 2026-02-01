Android e Windows 11 estão cada vez mais unidos e integrados

Com o Windows 11, a Microsoft quer criar uma ponte com o Android e criar um sistema unificado. Para isso, quer que os utilizadores possam começar a navegar ou editar ficheiros, transferindo depois para o PC. Chama-se Cross-Device Resume e agora teve mais novidades e melhorias. Esta é a união que todos queriam ver chegar.

Android e Windows 11 estão cada vez mais unidos

Em 2025, a Microsoft lançou uma funcionalidade para o Windows semelhante ao Handoff da Apple, chamada Cross-Device Resume. Esta funcionalidade permite que os utilizadores alternem entre os seus dispositivos Android e os seus PCs para retomar a atividade nas suas aplicações.

Por exemplo, se estivesse a utilizar o OneDrive no seu telemóvel Android, poderia continuar de onde parou ao mudar para o PC. A gigante tecnológica está agora a melhorar o Retomar entre Dispositivos com funcionalidades expandidas.

A Microsoft anunciou no blog do Windows Insider o lançamento das builds 26100.7701 e 26200.7701 (KB5074105) do Windows 11 para o Canal Release Preview. A build 26100.7701 destina-se à versão 24H2, enquanto a 26200.7701 é para a versão 25H2. O blog refere que esta atualização introduz funcionalidades expandidas ao Cross-Device Resume.

Microsoft tem o Cross-Device Resume quase pronto

Especificamente, isto inclui a capacidade de retomar a reprodução do Spotify do telemóvel para o seu PC. Poderá também retomar sessões de navegação e trabalhar no Word, Excel ou PowerPoint. Além disso, a Microsoft refere que os utilizadores de telemóveis Vivo com Android podem continuar a navegar pelo navegador Vivo nos seus PCs.

Quem utiliza um Android da HONOR, OPPO, Samsung, Vivo ou Xiaomi, pode retomar ficheiros online abertos na aplicação Microsoft Copilot no smartphone e continuar a trabalhar no PC. Os ficheiros serão abertos na app Microsoft 365 correspondente no PC, se estiver instalada. Caso contrário, os ficheiros serão abertos no browser. Esta funcionalidade não é compatível com ficheiros offline armazenados apenas no smartphone.

Esta atualização inclui ainda várias outras novidades, como a possibilidade de ativar ou desativar o Controlo Inteligente de Aplicações sem necessidade de uma instalação limpa. Há também a possibilidade de visualizar o cartão do dispositivo na página inicial das Definições. Considerando que a Cross-Device Resume está disponível no Canal de Pré-visualização de Lançamento, há uma boa hipótese de que seja lançada na versão estável em breve.