OpenAI tira do ChatGPT os modelos mais antigos desta IA

São constantes e evolutivas as novidades da OpenAI no ChatGPT. Esta IA assenta a sua oferta em vários modelos, que vão sendo melhorados a cada nova versão. Isso vão mudar em breve, com a OpenAI a fazer desaparecer os modelos mais antigos. Naturalmente que os utilizadores estão descontentes.

OpenAI vai limpar os modelos de IA que oferece

A OpenAI está a descontinuar vários modelos do ChatGPT mais antigos, incluindo o GPT-4. Quer com isso concentrar-se na série GPT-5.2 e garantir novas atualizações para os seus modelos mais avançados. Este é um processo que não deverá ser revertido e que fará desaparecer os vários modelos ChatGPT mais antigos. A decisão revelada entrará em vigor a partir de 13 de fevereiro de 2026.

Esta medida irá afetar os modelos GPT-4, incluindo o GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini. Marca assim uma transição definitiva para a série GPT-5. Atualmente, a versão mais utilizada pelos utilizadores é o GPT-5.2, pelo que, faz sentido desativar os modelos anteriores, principalmente para libertar funcionalidades.

Embora os utilizadores da plataforma percam o acesso aos modelos anteriores e mais antigos, não haverá alterações para aqueles que os utilizam através de APIs. Isso vai permitir que os programadores de aplicações e sistemas de terceiros continuem a integrá-los nas suas aplicações e com o ChatGPT.

ChatGPT fica mais simples de ser usado

O modelo GPT-40 foi particularmente relevante quando foi lançado em maio de 2024, uma vez que preencheu a lacuna entre o GPT-3.5 e a versão mais sofisticada, o GPT-4. Atualmente, estima-se que apenas 0,1% dos utilizadores o utilizem diariamente. O lançamento do GPT-5 em meados do ano passado gerou algumas críticas devido a uma mudança notada na personalidade do modelo.

A OpenAI respondeu com o GPT-5.1, ajustando o tom para o tornar mais amigável e afetuoso. A gigante da IA continua a trabalhar em futuras atualizações para os seus modelos mais avançados e, para compensar a descontinuação dos modelos mais antigos, irá concentrar-se em melhorias na criatividade, personalização e refinamento da lógica.

Com esta retirada, a OpenAI procura concentrar os seus esforços nos seus modelos mais avançados e manter a competitividade do ChatGPT relativamente a outros sistemas de inteligência artificial. Resta saber se os utilizadores concordam e aceitam esta mudança, que certamente irá ter impacto junto destes.