Há pessoas a editar fotos de produtos com IA para receber reembolsos falsos

A inteligência artificial (IA) alcançou um nível em que consegue gerar imagens indistinguíveis da realidade, abrindo portas para novas formas de fraude no comércio eletrónico. Esta capacidade levanta sérias preocupações para as plataformas de vendas online, uma vez que alguns consumidores estão a usar estas ferramentas para solicitar reembolsos falsos.

Quando a prova de reembolso se torna questionável

A fronteira entre o real e o gerado artificialmente nunca foi tão ténue. Considere a seguinte situação: uma fotografia de um produto alegadamente danificado. Será autêntica ou o resultado de um bom algoritmo? Atualmente, a resposta é cada vez mais incerta. A capacidade de modelos avançados de IA criar representações visuais fotorrealistas está a ser explorada por indivíduos mal-intencionados para manipular os sistemas de devolução de produtos em lojas online.

Um exemplo ilustrativo é o de um utilizador que encomendou uma caixa de ovos através de um serviço de entrega rápida. Ao constatar que um dos 24 ovos estava partido, recorreu a uma ferramenta de IA para gerar uma imagem com mais ovos danificados.

Esta imagem alterada foi então submetida ao serviço de apoio ao cliente, resultando na aprovação do reembolso. Embora o logótipo da ferramenta de IA (como o da Gemini, por exemplo) possa ser facilmente removido, a imagem passaria perfeitamente por uma fotografia genuína. As lojas online enfrentam, portanto, um problema crescente.

A credibilidade das imagens em declínio por causa da IA

Esta tendência sublinha uma questão fundamental: as imagens deixaram de ser uma prova inquestionável. Desde as primeiras fotografias geradas por IA que se tornaram virais, tornou-se claro que teremos de nos habituar a duvidar de quase tudo o que vemos.

Isto implica que qualquer cenário que anteriormente pudesse ser verificado visualmente está agora suscetível a ser falsificado. As implicações vão muito além das devoluções online, estendendo-se a diversas áreas: desde inventar desculpas para o chefe sobre acidentes a caminho do trabalho, a exagerar danos para seguradoras.

Conforme reportado pelo South China Morning Post, a prática de defraudar empresas de comércio eletrónico com o auxílio de IA está a alastrar-se rapidamente na China. Durante a última celebração do "11.11" (Dia dos Solteiros), várias plataformas de vendas receberam pedidos de reembolso acompanhados de imagens geradas por IA, ilustrando, por exemplo, uma escova de dentes elétrica enferrujada, uma peça de vestuário desfiada ou uma chávena de cerâmica partida.

Um caso notável, destacado pela revista Wired, envolveu um cliente que comprou caranguejos vivos e reclamou a devolução, alegando que muitos haviam chegado mortos. O cliente enviou imagens e vídeos como prova.

Contudo, os vendedores detetaram a fraude ao notar que os caranguejos no vídeo tinham um número de patas superior ao normal. Este incidente, embora detetado devido à imperfeição da falsificação, levanta a preocupação sobre a vasta quantidade de casos mais subtis que, porventura, passam despercebidos.

Um fenómeno global em crescimento

Embora a China, com o seu gigantesco ecossistema de comércio online, seja um terreno fértil para a deteção destes casos, a tendência não se limita a um único país. O exemplo dos ovos partidos mencionado anteriormente ocorreu na Índia, e os Estados Unidos também já reportaram incidentes semelhantes.

De acordo com a empresa de deteção de fraudes Forter, a utilização de imagens geradas por IA para este tipo de enganos aumentou 15% em 2025, um crescimento que coincide com a disponibilização de modelos de geração de imagem cada vez mais sofisticados. Prevê-se que esta tendência registe um aumento ainda mais acentuado à medida que estas tecnologias se tornam mais acessíveis e capazes.

Naturalmente, esta técnica de fraude não pode ser aplicada a todos os tipos de produtos. É particularmente eficaz em cenários onde as lojas efetuam reembolsos sem exigir a devolução física do artigo. Tal acontece frequentemente com produtos perecíveis, frágeis ou de baixo valor.

Se as imagens deixam de ser um meio de prova fiável, as empresas terão de reavaliar as suas estratégias. Exigir o envio de uma garrafa de champô partida pode não ser a solução mais eficiente, mas alternativas como restringir o upload de fotografias apenas para aquelas capturadas in loco através da aplicação da própria loja, em vez de permitir o carregamento de imagens da galeria do telemóvel, poderão ser consideradas.

