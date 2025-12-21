Dispositivo com IA resume mensagens do WhatsApp do patrão e oculta recibos de leitura

Recorrendo à Inteligência Artificial (IA), um entusiasta de tecnologia criou uma solução para funcionários sobrecarregados com notificações constantes de mensagens dos seus patrões.

O utilizador do Reddit u/several-Virus4840 partilhou no r/DevelopersIndia um dispositivo com IA que resume as mensagens recebidas e capta o seu tom emocional. Isto sem alertar o remetente.

O dispositivo condensa automaticamente as mensagens recebidas no WhatsApp em resumos de cinco linhas exibidos num pequeno ecrã OLED, à medida que chegam. Usando um touchpad integrado, os utilizadores podem percorrer várias mensagens.

Além de resumir, a IA analisa o humor de cada mensagem para ajudar os funcionários a determinar se o seu patrão está com um estado de espírito positivo ou negativo, permitindo respostas mais inteligentes e estratégicas.

Dispositivo não envia recibos de leitura

Citado pelo Tech Times, destaque para a capacidade de funcionar sem acionar os recibos de leitura do WhatsApp, dando aos funcionários controlo sobre quando e como responder. Desta forma, garante privacidade, mantendo a consciência das comunicações recebidas.

Com o dispositivo com IA a funcionar para as suas mensagens do WhatsApp, o criador resumiu como o dispositivo usa hardware de baixo custo com software avançado para resumir uma série de conversas do WhatsApp:

Construído com Node.js e a biblioteca Baileys para ouvir as mensagens recebidas;

As mensagens são intercetadas por via de um servidor HTTP e enviadas para a API Grok LLM, que produz resumos concisos e análises de sentimentos;

As mensagens resumidas são exibidas num microcontrolador NodeMCU com um pequeno ecrã OLED;

Um sensor tátil permite aos utilizadores percorrer ou atualizar os resumos;

A bateria é proveniente de um selfie stick reciclado, tornando o projeto económico e sustentável.

Preço e disponibilidade

Segundo o criador, este não é um produto comercial. Em vez disso, trata-se de um projeto pessoal paralelo que visa resolver um incómodo comum no local de trabalho.

Apesar da sua natureza não comercial, o dispositivo mostra uma aplicação prática da IA para melhorar os fluxos de trabalho diários.

De facto, ainda que possa nunca ver a luz do mercado, o projeto destaca como a IA pode ser usada para reduzir o stress, aumentar a eficiência e proteger a privacidade.