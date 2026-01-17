ChatGPT muda de forma drástica! OpenAI revela que vai ter anúncios em breve

O dia que ninguém esperava chegou. A OpenAI confirmou que irá adicionar anúncios ao ChatGPT nas próximas semanas, começando com um programa piloto nos EUA. Os anúncios aparecerão dentro das conversas com a IA, embora a empresa tenha prometido que não irá comprometer a experiência do utilizador nem influenciar as respostas.

OpenAI revela que vai ter anúncios

Numa publicação no X, a OpenAI revelou que irá adicionar publicidade às conversas do ChatGPT. Os anúncios aparecerão numa caixa abaixo da resposta do chatbot e serão apresentados apenas aos utilizadores com conta gratuita e subscrição do ChatGPT Go. A empresa afirmou que estes anúncios serão separados e claramente identificados para que os utilizadores não se confundam.

A OpenAI acrescentou que os anúncios ajudarão a reduzir os custos e os limites de utilização, para que mais pessoas possam beneficiar da IA. A publicidade não interferirá com as respostas do ChatGPT e os anunciantes não terão acesso aos seus dados ou conversas. Tal como o Google e outros serviços, a OpenAI permitirá aos utilizadores ativar a personalização para ver anúncios relevantes e de alta qualidade.

“A nossa missão é garantir que a IA beneficia toda a humanidade”, disse a OpenAI. “Os nossos esforços publicitários apoiam sempre esta missão e tornam a IA mais acessível. Não otimizamos o tempo gasto no ChatGPT. Damos prioridade à confiança e à experiência do utilizador em vez da receita”.

ChatGPT muda de forma drástica

A chegada de anúncios ao ChatGPT tem sido especulada há meses. Embora alguns executivos afirmem que a publicidade dentro do chatbot de IA não é uma prioridade, existe uma pressão constante para que a empresa se torne rentável. Enquanto a OpenAI aumentou a sua receita através de planos pagos, a maioria dos utilizadores tem uma conta gratuita e não vê um motivo convincente para pagar uma subscrição Plus ou Pro.

Há mais de um ano, a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, disse ao Financial Times que a empresa considerava adicionar anúncios ao ChatGPT. Na altura, Friar referiu que analisavam as opções e como abordariam a publicidade dentro do chatbot. Embora tenha afirmado que os anúncios como fonte de receita não faziam parte dos planos imediatos da OpenAI, a decisão já estava tomada.

Por enquanto, o programa piloto começará com um grupo restrito de utilizadores nos Estados Unidos. Os anúncios serão implementados para todas as contas gratuitas e do Go ChatGPT em todo o mundo nas próximas semanas. A OpenAI confirmou que a única forma de os evitar será através de uma subscrição Plus, Pro ou Enterprise.