Google prepara app do Gemini dedicada aos Mac e outros computadores Apple
A luta entre os dois eternos rivais do mundo da tecnologia continua perder força graças à IA. Após uma longa espera, surgiu a notícia de que a aplicação dedicada ao Gemini para desktop da Google, fruto da nova parceria com a Apple, prepara-se finalmente para chegar aos utilizadores de Mac.
App do Gemini dedicada aos Mac
De acordo com a Bloomberg e fugas de informação do investigador de aplicações M1Astra, a empresa já iniciou os testes beta fechados da nova aplicação para desktop. Este novo software, que oferecerá funcionalidades semelhantes às versões para desktop do ChatGPT da OpenAI e do Claude da Anthropic, libertará os utilizadores das restrições dos navegadores web.
A abordagem lenta da Google em integrar os seus próprios serviços no ecossistema da Apple (por exemplo, a adoção tardia de novas APIs da Apple) foi um dos exemplos mais conhecidos da rivalidade entre estes dois gigantes. No entanto, desde o anúncio da grande parceria em IA, os equilíbrios e as estratégias começaram a mudar.
Os primeiros sinais desta mudança positiva manifestaram-se nas seguintes etapas: O lançamento da tão aguardada aplicação nativa do YouTube para o Apple Vision Pro. Agora, uma aplicação assistente de IA dedicada e integrada no macOS está a entrar na fase de testes.
Google reforça a IA dentro da Apple
Até então, os utilizadores de Mac só podiam aceder à IA através de uma plataforma web, e de forma limitada. Embora ainda não tenha sido anunciada uma data de lançamento oficial, a aplicação, que deverá ser lançada em breve, promete oferecer as seguintes vantagens:
- Upload direto de ficheiros: Poderá transferir ficheiros instantaneamente para a IA arrastando-os e largando-os do seu dispositivo, sem precisar de um navegador web.
- Integração com o sistema: A aplicação tem o potencial de extrair informações diretamente e interagir com aplicações nativas do sistema do seu Mac, como o Calendário, Lembretes ou Fotografias.
- Possibilidade de acesso antecipado: Existem indícios de que esta aplicação poderá ser lançada muito antes, independentemente do anúncio ou lançamento oficial dos novos modelos da Apple Apple Intelligence.
A Bloomberg refere ainda que a aplicação Gemini está a ser testada com pessoas que não trabalham na Google, o que pode ser um sinal de que se está a aproximar de um lançamento público. Graças à parceria de IA entre a Apple e a Google, independentemente de a aplicação ser lançada ou não, parte da tecnologia que torna o Gemini possível funcionará no macOS no futuro.