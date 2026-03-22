Google prepara app do Gemini dedicada aos Mac e outros computadores Apple

A luta entre os dois eternos rivais do mundo da tecnologia continua perder força graças à IA. Após uma longa espera, surgiu a notícia de que a aplicação dedicada ao Gemini para desktop da Google, fruto da nova parceria com a Apple, prepara-se finalmente para chegar aos utilizadores de Mac.

App do Gemini dedicada aos Mac

De acordo com a Bloomberg e fugas de informação do investigador de aplicações M1Astra, a empresa já iniciou os testes beta fechados da nova aplicação para desktop. Este novo software, que oferecerá funcionalidades semelhantes às versões para desktop do ChatGPT da OpenAI e do Claude da Anthropic, libertará os utilizadores das restrições dos navegadores web.

A abordagem lenta da Google em integrar os seus próprios serviços no ecossistema da Apple (por exemplo, a adoção tardia de novas APIs da Apple) foi um dos exemplos mais conhecidos da rivalidade entre estes dois gigantes. No entanto, desde o anúncio da grande parceria em IA, os equilíbrios e as estratégias começaram a mudar.

Os primeiros sinais desta mudança positiva manifestaram-se nas seguintes etapas: O lançamento da tão aguardada aplicação nativa do YouTube para o Apple Vision Pro. Agora, uma aplicação assistente de IA dedicada e integrada no macOS está a entrar na fase de testes.

Google reforça a IA dentro da Apple

Até então, os utilizadores de Mac só podiam aceder à IA através de uma plataforma web, e de forma limitada. Embora ainda não tenha sido anunciada uma data de lançamento oficial, a aplicação, que deverá ser lançada em breve, promete oferecer as seguintes vantagens:

Upload direto de ficheiros : Poderá transferir ficheiros instantaneamente para a IA arrastando-os e largando-os do seu dispositivo, sem precisar de um navegador web.

: Poderá transferir ficheiros instantaneamente para a IA arrastando-os e largando-os do seu dispositivo, sem precisar de um navegador web. Integração com o sistema : A aplicação tem o potencial de extrair informações diretamente e interagir com aplicações nativas do sistema do seu Mac, como o Calendário, Lembretes ou Fotografias.

: A aplicação tem o potencial de extrair informações diretamente e interagir com aplicações nativas do sistema do seu Mac, como o Calendário, Lembretes ou Fotografias. Possibilidade de acesso antecipado: Existem indícios de que esta aplicação poderá ser lançada muito antes, independentemente do anúncio ou lançamento oficial dos novos modelos da Apple Apple Intelligence.

A Bloomberg refere ainda que a aplicação Gemini está a ser testada com pessoas que não trabalham na Google, o que pode ser um sinal de que se está a aproximar de um lançamento público. Graças à parceria de IA entre a Apple e a Google, independentemente de a aplicação ser lançada ou não, parte da tecnologia que torna o Gemini possível funcionará no macOS no futuro.