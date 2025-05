Bloco de Notas do Windows 11 já consegue gerar texto graças à IA da Microsoft

Tendo sido uma das primeiras empresas a abraçar a IA, a Microsoft tem conseguido integrar esta oferta nos seus produtos e no Windows 11. A mais recente veio agora para o Notepad, que graças à IA já consegue gerar texto para os utilizadores desta ferramenta da Microsoft.

Bloco de Notas já consegue gerar texto

O Bloco de Notas da Microsoft é uma das ferramentas mais básicas que se encontra no Windows. Somente um ecrã em branco básico para escrever. Mas, como em tudo o que faz atualmente, a Microsoft decidiu trazer um pouco de IA no Bloco de Notas. A nova funcionalidade do Bloco de Notas chama-se “Escrever” e faz parte de uma atualização do Windows 11 que é atualmente testada pelo Windows Insiders.

Como o nome indica, o “Escrever” (Write) faz com que o Bloco de Notas escreva e edite. Pode enviar um pedido, e ele redigirá um texto, ou reescreverá algo que já tenha elaborado em algo mais refinado ou de tamanho ou tom diferente. Basta clicar com o botão direito do rato num documento, clicar em Gravar e o Windows Copilot irá apresentar uma caixa de aviso.

A funcionalidade baseia-se noutras ferramentas de IA que o Bloco de Notas adicionou no ano passado. Existe a ferramenta Resumir e a ferramenta Reescrever para permitir ajustar o tom ou a estrutura do texto. Na verdade, “Escrever” é o mais importante. Transforma o Bloco de Notas de um ecrã passivo em algo um pouco mais ativo e incentiva as pessoas a colaborar com uma das muitas interfaces de IA da Microsoft.

Tudo graças à IA da Microsoft no Windows 11

O Bloco de Notas não é a única melhoria de IA adicionada às aplicações clássicas da Microsoft como já revelámos. A Microsoft tem tentado trazer novidades e novas capacidades ao Windows 11 e às suas principais apps, criadas e mantidas pela Microsoft.

O Paint receberá um gerador de autocolantes de IA que transforma texto em imagens e uma ferramenta de seleção de objetos que utiliza IA para descobrir o que é primeiro plano e o que é fundo. Entretanto, a ferramenta de recorte da Microsoft pode agora cortar e redimensionar automaticamente as capturas de ecrã com base no que pensa que está a tentar destacar.

Mas esta magia da IA ​​não é totalmente gratuita. Para utilizar as novas funcionalidades do Bloco de Notas e do Paint, o acesso ter de ser feito com uma conta Microsoft e executar o Windows 11 num dos novos PCs Copilot Plus da Microsoft. Existe também um sistema de créditos em vigor, o que significa que as ferramentas de IA serão medidas, embora a Microsoft ainda não tenha anunciado quanto custará.