UE aprova flexibilização para as fabricantes cumprirem os objetivos de emissões para 2025

Com reclamações e pedidos que visavam amenizar as medidas impostas pela União Europeia (UE) relativamente às emissões de CO2 dos automóveis, o bloco decidiu a favor de uma alteração importante para as fabricantes. Desta forma, as empresas terão mais tempo para atingirem os objetivos.

Em março, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que, no final do mês, seria proposta uma "alteração específica" que procuraria conferir flexibilidade ao setor automóvel no âmbito das regras de emissões de CO2 propostas para 2025.

O anúncio surgiu, na sequência da pressão que vinha sendo exercida pelas fabricantes de automóveis, tendo em conta o abrandamento das vendas de veículos elétricos.

Entretanto, esta terça-feira, o Conselho da UE aprovou a proposta, dando mais tempo às fabricantes para cortarem as emissões poluentes dos novos veículos.

O Conselho adotou hoje uma alteração específica ao regulamento relativo às normas de CO2 para automóveis novos de passageiros e carrinhas, que visa conceder às fabricantes de automóveis a flexibilidade necessária para cumprirem os seus objetivos de emissões para 2025. Esta é a última etapa do processo de decisão.

Lê-se num comunicado oficial publicado pelo Conselho da UE.

Esta alteração prevê que o cumprimento dos objetivos de emissões específicas das fabricantes de automóveis para os três anos de 2025, 2026 e 2027 seja avaliado com base numa média do desempenho de cada fabricante ao longo desses três anos, em vez de anualmente.

Ou seja, em vez de objetivos anuais, as empresas serão avaliadas considerando a média de três anos - 2025 a 2027 - relativamente ao cumprimento das metas de redução da poluição.

Fabricantes poderão equilibrar as emissões de CO2

Com a alteração regulamentar, as fabricantes de automóveis europeias, que teceram várias críticas às regras inicialmente impostas, poderão equilibrar potenciais emissões anuais excedentárias, ultrapassando o objetivo no ano ou anos seguintes e, desta forma, terão mais tempo para cumprirem os objetivos ambientais.

Segundo o Conselho da UE, esta mudança específica do regulamento sublinha a "urgência de adotar a proposta para proporcionar às fabricantes de automóveis segurança no que diz respeito ao objetivo de 2025".

