A inteligência artificial continua a revolucionar processos empresariais, mas também pode trazer riscos inesperados quando lhe são atribuídas permissões excessivas. Um agente de IA apagou uma base de dados de empresa em apenas 9 segundos... e depois pediu desculpa.

Situação com IA "destrutiva" tem causado preocupação no setor tecnológico

Jer Crane, fundador da PocketOS (empresa que desenvolve software para empresas de aluguer de automóveis), revelou que o Cursor (agente de codificação de IA alimentado pelo modelo Claude Opus 4.6 da Anthropic) apagou a base de dados de produção para tentar resolver um bug. A ação demorou apenas 9 e, após o incidente, limitou-se a apresentar um pedido de desculpas.

Jer Crane, atribuiu a culpa a «falhas sistémicas» na atual infraestrutura de IA, argumentando que estas tornaram o incidente «não só possível, mas inevitável».

Segundo relatos, o sistema executou a ação sem validação humana adicional, removendo informação crítica de forma quase instantânea. O episódio gerou preocupação no setor tecnológico, especialmente entre empresas que começam a integrar agentes autónomos em operações sensíveis.

IA: Automação poderosa… mas perigosa

A promessa da IA passa por aumentar produtividade, automatizar tarefas e reduzir erros humanos. No entanto, quando estas ferramentas têm acesso direto a infraestruturas críticas sem salvaguardas adequadas, o resultado pode ser devastador.

Embora a IA possa executar tarefas em segundos, também pode cometer erros na mesma velocidade. A diferença é que, em cenários empresariais, esses erros podem traduzir-se em perdas financeiras, interrupções operacionais e enormes danos reputacionais.

Especialistas alertam que a adoção de agentes inteligentes deve ser acompanhada por políticas de segurança robustas, evitando que decisões automatizadas tenham impacto irreversível.