Paint caminha para ser o novo Photoshop: acaba de receber mais 3 novidades com IA

O popular programa de edição de imagem do Windows, o Paint, foi recentemente enriquecido com três novas e promissoras funcionalidades com IA, concebidas para otimizar a experiência do utilizador na criação e edição de conteúdo digital. Estas adições prometem facilitar desde a descoberta de ferramentas até à manipulação avançada de imagens.

Ao longo do último ano, o Paint tem recebido atualizações consistentes e, recentemente, a Microsoft revelou três novas adições focadas em simplificar a criação de stickers e a seleção de objetos para edição.

Com a Microsoft a dedicar uma atenção renovada ao Paint do Windows, materializada em atualizações frequentes, os utilizadores beneficiarão de um conjunto crescente de ferramentas de arte assistidas por IA, controlos de remoção generativa e outras opções que, tipicamente, se encontrariam em aplicações mais sofisticadas como o Photoshop ou o Pixlr.

O Windows Paint está, assim, a receber mais três atualizações significativas, duas das quais exploram o potencial da IA para uma maior facilidade de utilização.

🔢 1. Geração de stickers

Na mais recente versão do Paint (11.2504.451.0), destaca-se a funcionalidade de geração de stickers. À semelhança de outras inovações recentes, esta ferramenta baseada em IA permite ao utilizador introduzir um prompt e gerar instantaneamente stickers personalizados.

Para utilizar esta novidade, basta aceder ao menu do Copilot, selecionar o novo botão "Gerador de stickers" e solicitar, por exemplo, um "Gato com óculos de sol" ou um "Cavalo a conduzir um automóvel" - ou qualquer outra ideia que a imaginação dite - e o resultado surgirá de imediato.

Tal como a maioria dos geradores de arte por IA, o Paint apresenta quatro opções de stickers distintas para escolha, facilitando a seleção da imagem que melhor se adequa ao que quer. Um simples clique no sticker desejado irá aplicá-lo à tela de trabalho atual. Alternativamente, pode ser guardado para uso posterior.

🔢 2. Seleção inteligente de objetos com IA

Outra novidade relevante desta atualização do Paint é a introdução de uma ferramenta de seleção inteligente baseada em IA, denominada "Seleção de Objetos". De forma similar às ferramentas de seleção automática presentes em software de edição fotográfica de gama alta ou em smartphones, o Paint simplifica agora a seleção de elementos específicos para efetuar edições rápidas.

A "Seleção de Objetos" utiliza IA para reconhecer as diferentes linhas ou cores num objeto, selecionando automaticamente a área correta para a edição. É importante notar, contudo, que a precisão poderá variar, podendo ser necessária uma segunda tentativa para alcançar a seleção ideal.

A Microsoft esclareceu que tanto o gerador de stickers como a ferramenta de seleção de objetos estarão, para já, disponíveis exclusivamente em PCs Copilot+. Adicionalmente, para utilizar o gerador de stickers, será necessário iniciar sessão com uma conta Microsoft, o que permitirá guardar os stickers para consulta e utilização futuras.

🔢 3. Nova experiência de boas-vindas e guia prático

Finalmente, a terceira nova funcionalidade do Paint do Windows consiste numa "experiência de boas-vindas" renovada e num guia prático. Esta funcionalidade fornecerá dicas e truques úteis, demonstrará o funcionamento das ferramentas e detalhará muitas das novas capacidades adicionadas ao longo do último ano.

Surgirá uma nova caixa de diálogo, onde será apresentada uma lista detalhada de todas as novas funcionalidades e possibilidades no Paint, o que é útil tanto para novos utilizadores como para aqueles que regressam ao programa após algum tempo.

📝 De salientar ainda que a mais recente atualização do Windows Insider trouxe também novas funcionalidades e controlos para a Ferramenta de Recorte e adicionou capacidades de IA generativa ao Bloco de Notas, o que demonstra o empenho da Microsoft em integrar IA para otimizar diversas aplicações do sistema operativo.

