Trump ordena às agências dos EUA que “cessem imediatamente” o uso da IA da Anthropic

Esta sexta-feira, na continuidade dos conflitos entre a Anthropic e a administração de Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) ordenou às agências do país que "cessassem imediatamente" o uso da Inteligência Artificial (IA) da empresa tecnológica.

Conforme informámos, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, tinha dado até às 17h01 desta sexta-feira para o diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, aceitar disponibilizar os modelos de IA da empresa para utilização na nova rede interna do Pentágono, flexibilizando as diretrizes éticas da sua tecnologia, sob pena de perder o contrato governamental.

O prazo expirou e, uma vez que nenhuma das partes cedeu, Donald Trump ordenou a todas as agências federais que "cessem imediatamente" toda a utilização da tecnologia da Anthropic.

Apenas uma hora antes do limite do prazo concedido, Donald Trump escreveu, na sua Truth Social, que "os lunáticos de esquerda da Anthropic cometeram um erro desastroso ao tentar coagir o Departamento da Guerra e forçá-lo a obedecer aos seus Termos de Serviço em vez da nossa Constituição".

Segundo Trump, as decisões sobre o destino do país estão nas suas mãos, não nas de "alguma empresa de IA da esquerda radical, fora de controlo, gerida por pessoas que não fazem ideia do que é o mundo real".

OpenAI poderá beneficiar deste conflito com a Anthropic

Horas depois de a Anthropic ter sido afastada das agências federais, na sexta-feira, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, anunciou que a sua empresa tinha fechado um acordo com o Pentágono para fornecer IA a redes militares confidenciais, preenchendo a lacuna deixada pela Anthropic.

Curiosamente, Sam Altman afirmou que "as mesmas linhas vermelhas que estiveram no centro do conflito entre a Anthropic e o Pentágono ficaram, agora, consagradas na nova parceria com a OpenAI", citando o The Guardian.

Dois dos nossos princípios de segurança mais importantes são a proibição da vigilância massiva interna e a responsabilidade humana pelo uso da força, incluindo em sistemas de armas autónomas.

Escreveu Altman, acrescentando que o Pentágono "concorda com estes princípios, reflete os mesmos na lei e na política, e nós incluímo-los no acordo".

Sam Altman disse ainda esperar que o Pentágono "ofereça estes mesmos termos a todas as empresas de IA" como forma de "reduzir a escalada de ações legais e governamentais e avançar para acordos razoáveis".

Anthropic na lista negra dos EUA

Também pouco depois de o prazo de sexta-feira ter expirado, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, declarou que estava a instruir o seu departamento a classificar a Anthropic como um risco para a segurança nacional na cadeia de fornecimento, alegando que a posição da empresa é "fundamentalmente incompatível com os princípios americanos".

Com efeitos imediatos, nenhum prestador de serviços, fornecedor ou parceiro que faça negócios com as forças armadas dos Estados Unidos poderá realizar qualquer atividade comercial com a Anthropic.

Escreveu Hegseth, num texto no X, acrescentando que "os combatentes americanos nunca serão reféns dos caprichos ideológicos das grandes tecnológicas".

Segundo Hegseth, o Pentágono, que tinha um acordo de 200 milhões de dólares para dois anos com a Anthropic, continuará a utilizar os serviços de IA da empresa durante um período de transição não superior a seis meses.

A Administração de Serviços Gerais seguiu a mesma linha e anunciou, na noite de sexta-feira, que tinha terminado os seus contratos com a Anthropic.

Anthropic não foi diretamente contactada pela administração de Trump

Ainda na noite de sexta-feira, num comunicado, a Anthropic afirmou não ter recebido comunicações diretas do Departamento de Defesa nem da Casa Branca sobre o estado das negociações.

Contudo, declarou estar "profundamente entristecida" com os acontecimentos das últimas 24 horas.

Contestaremos em tribunal qualquer classificação como risco na cadeia de fornecimento.

Assegurou a Anthropic, acrescentando que essa designação constitui "uma ação sem precedentes, nunca antes aplicada publicamente a uma empresa americana".

Entenda o conflito: