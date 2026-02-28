UFS 5.0: próximos smartphones premium vão “voar” com a rapidez

O novo padrão UFS 5.0 (Universal Flash Storage) já foi apresentado pela JEDEC e promete elevar (e muito) o desempenho do armazenamento interno em smartphones, tablets e consolas portáteis.

Se hoje já ficamos impressionados com a rapidez dos equipamentos topo de gama, a próxima geração poderá dar um salto significativo, tanto em velocidade como em eficiência energética.

UFS 5.0: o que muda?

Com o UFS 5.0, o destaque vai diretamente para a largura de banda, que pode atingir valores na ordem dos 10,8 GB/s (mais rápido que PCIe 4.0 NVMe SSDs), praticamente o dobro do que é possível com o atual UFS 4.0.

Na prática, isto significa:

Abertura de aplicações quase instantânea

Transferências de ficheiros muito mais rápidas

Melhor desempenho na gravação de vídeo 8K

Resposta mais ágil em jogos exigentes

Mas não é só velocidade. O UFS 5.0 foi também otimizado para reduzir o consumo energético por bit transferido, algo essencial numa altura em que os smartphones executam cada vez mais tarefas localmente, incluindo modelos de Inteligência Artificial.

Processamento de imagem, reconhecimento de voz, tradução em tempo real e outras funções baseadas em IA beneficiam diretamente de armazenamento mais rápido e com menor latência.

Como é habitual, a adoção deverá começar nos smartphones premium, com chegada prevista ainda este ano. Só depois esta tecnologia deverá chegar a gamas intermédias.