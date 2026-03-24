Val Kilmer será ressuscitado com Inteligência Artificial para novo filme

As Deep As the Grave, a história real de arqueólogos da década de 1920, trará de volta o ator falecido, Val Kilmer, com o apoio do seu espólio.

Val Kilmer será a mais recente estrela de Hollywood a ser ressuscitada pela IA. A lenda da representação, que morreu no ano passado aos 65 anos, será protagonista do drama As Deep As the Grave.

Kilmer estava ligado ao projeto antes da sua morte por cancro da garganta.

O ator falecido interpretará Father Fintan, um espiritualista nativo-americano e padre católico. Em declarações à Variety, o realizador e argumentista Coerte Voorhees afirmou que o papel foi concebido em torno de Kilmer, que era defensor dos direitos dos nativos americanos e afirmava ter ascendência Cherokee.

Ele era o ator que eu queria para este papel. Inspirava-se na sua herança nativa americana e nas suas ligações e amor pelo sudoeste.

Disse Voorhees.

No entanto, Kilmer não conseguiu chegar ao set devido à sua batalha contra o cancro da garganta.

O realizador está a trabalhar em conjunto com o espólio do ator e a sua filha, Mercedes, para trazer Kilmer de volta à vida com IA generativa de última geração. Voorhees afirma que o filho de Kilmer, Jack, também ator e que contracenou com Rory Culkin em Lord of Chaos (2018), também apoia o projeto.

A sua família continuava a dizer o quão importante considerava o filme e que o Val queria realmente fazer parte disto. Ele acreditava genuinamente que era uma história importante à qual queria associar o seu nome… Apesar de algumas pessoas poderem considerá-lo controverso, isto é o que o Val queria.

Disse Voorhees à Variety.

As Deep As the Grave baseia-se na história real dos arqueólogos Ann e Earl Morris, que trabalharam com o povo Navajo na década de 1920 para descobrir a mais antiga civilização da América do Norte, os Ancestral Puebloan.

O filme, anteriormente intitulado Canyon Del Muerto, está em desenvolvimento desde 2023, com Tom Felton, ator de Harry Potter, no papel de Earl, e a vencedora de um Bafta Abigail Lawrie no papel de Ann. O elenco secundário inclui o vencedor de um Óscar Wes Studi e o ator Jacob Fortune-Lloyd.

A versão de Kilmer gerada por IA surgirá numa parte “significativa” do filme, afirmou Voorhees. O filme utilizará imagens do ator recolhidas ao longo da sua vida para recriar Kilmer ao longo das décadas.

Nos últimos anos, a IA tem vindo a infiltrar-se nos filmes de Hollywood, e em 2024 o épico vencedor de um Óscar The Brutalist, de Brady Corbet, utilizou IA para afinar o sotaque húngaro do ator Adrien Brody.

No ano passado, Matthew McConaughey e Michael Caine assinaram acordos com a startup ElevenLabs, permitindo à empresa criar versões de IA das suas vozes.

O documentário de 2021, Val, contou a história da vida de Kilmer, através de imagens de arquivo, com narração do filho do ator.