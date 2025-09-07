OpenAI prepara-se para lançar o seu próprio chip de IA já em 2026

Com o sucesso do ChatGPT e da IA, a OpenAI está no topo das empresas tecnológicas. Esta empresa quer crescer e já tem algumas áreas bem identificadas para o fazer. A mais recente parece ser ainda um segredo e foca-se em criar o seu próprio chip de IA já em 2026.

OpenAI prepara o seu próprio chip de IA

A OpenAI estará alegadamente a desenvolver o seu próprio chip de inteligência artificial em parceria com a Broadcom. Destinado a utilização interna, este chip iria ao encontro das enormes necessidades de infraestrutura da OpenAI. A empresa já está envolvida em projetos colossais para apoiar a formação e a inferência dos seus modelos.

A OpenAI está a migrar para o hardware e isto não é novidade. O criador do ChatGPT trabalha com Jony Ive, antigo chefe de design da Apple, num ou mais dispositivos com IA. Entretanto, a startup está a preparar o seu próprio chip de inteligência artificial e, segundo o Financial Times, deverá estar operacional já no próximo ano.

Este chip está a ser desenvolvido em conjunto com a Broadcom, que recebeu uma encomenda de 10 mil milhões de dólares de um cliente mistério. Esta situação foi anunciada esta semana pelo CEO da empresa, Hock Tan. Aparentemente, trata-se da OpenAI, que dispõe, por isso, de recursos suficientes para financiar os seus projetos. O chip seria para uso interno e a OpenAI não teria a oportunidade de o comercializar para terceiros.

Broadcom cria o que alimentará o ChatGPT

O mercado dos chips de IA é, obviamente, dominado pela Nvidia e pelos seus GPUs, que estão a ser adquiridos pelos principais players de IA. Estes chips são essenciais para o treino de modelos de IA e para a inferência, ou seja, a utilização real do modelo após o treino. Esta é a fase que ocorre do lado do utilizador, quando consulta o ChatGPT, por exemplo, e que requer um poder computacional considerável.

Mas muitos destes mesmos players também desenvolvem os seus próprios chips de IA, como a Google, a Amazon e a Meta. Nestas circunstâncias, ver a OpenAI entrar neste nicho não é surpresa. O facto é que conceber um chip destes não é uma tarefa fácil, especialmente para uma empresa recente. É por isso que a OpenAI recorreu à Broadcom para a ajudar a atingir os seus objetivos mais rapidamente.

A OpenAI tem necessidades de infraestruturas muito grandes. É também por isso que a empresa embarcou no projeto megalómano Stargate. Este garante 500 mil milhões de dólares para expandir data centers nos Estados Unidos e noutros países.