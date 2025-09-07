Microsoft Edge disponibiliza grátis uma das melhores funcionalidades do YouTube Premium

A Google sempre impediu que o YouTube fosse acedido em segundo plano no Android. Há interesses que se sobrepõem a esta vontade dos utilizadores e que têm limitado a sua utilização nos smartphones ao longo dos anos. A Microsoft parece agora querer esquecer isso e o Edge disponibiliza grátis uma das melhores funcionalidades do YouTube Premium.

Microsoft Edge traz grátis uma nova funcionalidade

A reprodução em segundo plano é o novo foco do browser da Microsoft. Entre as vantagens do YouTube Premium, destaca-se uma: deixar um vídeo a tocar em segundo plano enquanto faz outra coisa no smartphone, ou mesmo com o dispositivo bloqueado. Especialmente útil para ouvir música ou podcasts, o Edge quer oferecer-nos isto sem a necessidade de uma subscrição.

Por enquanto, esta funcionalidade está disponível na versão Canary do Microsoft Edge para Android, como qualquer utilizador pode ver e testar. Para o ativar, terá de descarregar a versão Canary e aceder aos recursos experimentais, pelo menos por enquanto.

Esta iniciativa da empresa de Redmond surge numa altura em que o YouTube intensificou a sua luta contra os bloqueadores de anúncios. A plataforma da Google adotou uma medida dura contra os utilizadores que optam por esta opção: ao detetar um bloqueador de anúncios, exibe um aviso obrigando o utilizador a escolher entre permitir a publicidade ou subscrever o YouTube Premium.

O que o YouTube Premium está agora no browser Android

Se nenhuma das opções for selecionada, a reprodução do vídeo será completamente bloqueada. Esta é uma das ações mais contundentes da Google até à data. O curioso sobre este problema é que a Microsoft já teve uma disputa semelhante com a Google há anos.

Um potencial conflito que não seria novidade. O Edge a contornar os limites de contas gratuitas do YouTube soa familiar: em 2013, a Microsoft lançou a sua própria aplicação do YouTube para Windows Phone , que não exibia anúncios e permitia downloads de vídeos.

Estas funcionalidades violavam os termos de serviço da plataforma de streaming e, como resultado, a Google bloqueou completamente a aplicação da Microsoft . Este episódio levanta agora a questão se a Google tomará medidas, talvez com medidas tão drásticas contra a Microsoft por oferecer os benefícios do seu serviço Premium gratuitamente.