Testámos o OPPO Find N6, o dobrável que tornou o vinco do ecrã invisível

Foi durante o MWC que tivemos a possibilidade de testar um smartphone que mudará o panorama tecnológico. Falamos da nova aposta da OPPO, que confirma que a tecnologia Zero-Feel Crease é um verdadeiro divisor de águas. Com o Find N6, a OPPO conseguiu eliminar a marca central do ecrã de tal forma que, tanto visualmente como ao toque, o painel se comporta como uma superfície única e totalmente plana.

OPPO Find N6 quebra uma barreira nos dobráveis

No MWC tivemos a oportunidade de testar o novo OPPO Find N6 e a primeira sensação que fica ao abrir o equipamento é de absoluta surpresa. Após se tornar hábito dispositivos dobráveis, onde o sulco central era um compromisso aceite por todos os utilizadores, a engenharia da marca chinesa parece ter atingido o que muitos consideravam impossível.

A conclusão é clara. A OPPO não se limitou a atenuar um defeito estético, mas sim a redefinir a integridade física de um painel flexível, criando um produto que parece antecipar o futuro em vários anos.

Passar o dedo pela zona central do ecrã interno do OPPO Find N6 é uma experiência que desafia a memória de quem está habituado a este formato. Onde antes esperávamos encontrar uma depressão ou uma irregularidade tátil, agora encontramos uma superfície que se assemelha à fluidez de um smartphone tradicional de ecrã rígido.

Durante o pouco tempo que tivemos acesso ao OPPO Find N6 testámos o generoso painel AMOLED LTPO de 8,1 polegadas a diversos ângulos de incidência de luz, procurando o reflexo revelador da dobra.

Contudo, a profundidade do vinco foi reduzida drasticamente em cerca de 82% face às gerações anteriores. Isso resulta num ecrã onde o conteúdo flui sem as habituais distorções de luz no centro, tornando a marca virtualmente inexistente no uso quotidiano.

A engenharia microscópica por trás do ecrã perfeito

A fluidez visual e tátil que observámos no Find N6 não é fruto do acaso, mas sim de uma inovação estrutural profunda. A nova Dobradiça Flexível de Titânio de 2.ª Geração utiliza um processo de fabrico que marca um novo padrão na indústria: a impressão líquida 3D de alta precisão. Esta técnica é utilizada para nivelar irregularidades microscópicas na base de suporte onde o ecrã repousa quando aberto.

Ao preencher estes espaços mínimos, a OPPO garante que o painel assenta de forma perfeitamente plana, evitando o stress mecânico que, noutros modelos, acaba por vincar o material plástico do ecrã.

Como referiu a marca na sua apresentação, este avanço na arquitetura da dobradiça e nos materiais utilizados é o elemento diferenciador que permite esta continuidade visual absoluta. Ao testarmos o fecho do dispositivo, notámos que o ajuste entre as duas metades é milimétrico e extremamente firme.

Esta precisão mecânica é fundamental não só pela estética, mas pela longevidade do painel, uma vez que impede a entrada de detritos que poderiam danificar a estrutura interna da dobradiça. O resultado é um dispositivo com apenas 9,2 mm de espessura quando fechado, o que o torna incrivelmente ergonómico.

Robustez e o desafio aos gigantes do mercado

A robustez deste conjunto foi levada ao limite em testes de laboratório, com a certificação da TÜV Rheinland a garantir que o ecrã suporta mais de 600.000 dobragens sem perder as suas propriedades. No teste prático, a sensação de solidez é constante e transmite uma segurança que raramente sentimos num dobrável.

Mesmo aplicando uma pressão deliberada na zona central, o suporte interno mantém-se firme e não apresenta qualquer oscilação. Esta confiança é reforçada pelas certificações IP56, IP58 e IP59, que protegem esta estrutura complexa contra poeiras e jatos de água, elevando a fasquia da durabilidade num segmento habitualmente frágil.

Com um ecrã tão limpo e sem distrações, a experiência de utilização torna-se muito mais imersiva. O processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 e os 16 GB de RAM permitem tirar partido total das 8,1 polegadas.

Nota-se que a ausência do vinco faz uma diferença enorme ao editar fotografias captadas pelo sensor principal de 200 MP com assinatura Hasselblad, permitindo uma visualização fiel das formas sem a interferência da dobra.

Com uma bateria de 6.000 mAh e um peso de aproximadamente 225g, a OPPO conseguiu o que muitos consideravam o "sonho" de marcas como a Apple ou a Samsung: um dobrável que não parece um protótipo, mas sim um produto final maduro e sem compromissos físicos. O OPPO Find N6 prova que o futuro dos dobráveis passa por oferecer uma experiência de visualização que nos faz esquecer que o ecrã alguma vez teve de ser dobrado.

OPPO Find N6: galeria de imagens