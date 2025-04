Windows 10 perde uma funcionalidade em breve! Será uma aposta da Microsoft?

Estamos já a menos de 200 dias da chegada do fim do Windows 10. A Microsoft prepara-se para deixar o suporte cair e assim levar os utilizadores a migrar para o Windows 11. Uma recente atualização torna este passo mais simples, ao eliminar uma parte do sistema. Será esta uma medida para obrigar os utilizadores a atualizar?

O Windows 10 está prestes a perder mais uma funcionalidade. Antes do fim iminente do suporte ao sistema operativo, a Microsoft está a testar outro downgrade para PCs. A recente atualização do Patch Tuesday para o Windows 10, que traz os sistemas para a Build 19045.5737 , inclui várias correções de bugs e melhorias. Também remove o relógio que exibe os segundos no menu suspenso do Calendário.

A novidade foi detetada e parece estar em testes neste momento. A maioria dos PCs com Windows 10 parece ainda mostrar os segundos no menu suspenso do Calendário, mas há pelo menos alguns utilizadores que veem a nova interface. Vários utilizadores recorreram ao Reddit queixar-se da mudança. Muitos nesse tópico especularam que a mudança está ligada ao novo Outlook.

Do que é descrito, este cliente de email poderá ser parte do problema. Há mais elementos a desaparecerem desta área e que estavam associados. Falamos do email e do calendário, o núcleo deste novo cliente, que foram removidos. Também faltam as agendas na parte inferior.

A Microsoft lançou o novo Outlook no Windows 10 no início deste ano, apesar de muitos acreditarem que a aplicação não está preparada para o grande público. É possível restaurar o relógio anterior no menu suspenso Calendário, mas isso requer uma edição no registo.

O novo menu desdobrável do Calendário mostra menos informação do que o anterior. Tem também grandes lacunas entre o conteúdo, o que o faz parecer estranho ou incompleto. Como é salientado, a remoção do relógio com segundos no menu suspenso Calendário prejudica ainda mais os utilizadores do Windows 10. Embora o Windows 11 suporte os segundos no relógio na barra de tarefas, o Windows 10 não tem esta opção.

Este é mais um passo dado pela Microsoft e que tem um impacto negativo no Windows 10. Ao remover elementos torna o sistema menos rico e interessante. Ao mesmo tempo, parece ser a estratégia para garantir que os utilizadores migram para o Windows 11.