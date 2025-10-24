Microsoft bloqueia funcionalidade básica do Windows 11 para parar hackers

Com o foco a estar agora no Windows 11, a Microsoft parece querer implementar medidas de segurança mais fortes e mais efetivas. É por isso que muito em breve vai bloquear uma funcionalidade básica do Windows 11 para parar hackers e proteger os utilizadores.

Microsoft bloqueia funcionalidade básica do Windows 11

A Microsoft desativou uma das funcionalidades mais úteis do Windows. A atualização mais recente do Windows 11 desativa a visualização do Explorador de Ficheiros para todos os ficheiros descarregados da Web. Esta gigante tecnológica afirmou que esta mudança visa evitar que qualquer computador seja infetado por malware disfarçado de documentos comuns.

Numa atualização na sua página de suporte, a Microsoft confirmou que irá desativar o recurso de visualização do Explorador de Ficheiros a partir da atualização de 14 de outubro. Esta medida será aplicada a todos os ficheiros marcados com Mark of the Web (MotW). Este é um identificador usado para identificar ficheiros que foram descarregados da Internet ou que provêm de locais considerados não fidedignos.

Esta alteração atenua uma vulnerabilidade que pode causar fugas de hash NTLM se os utilizadores conseguirem visualizar ficheiros que contenham tags HTML (como , , etc.) que façam referência a caminhos externos. Os atacantes podem aproveitar esta funcionalidade de visualização para capturar credenciais confidenciais.

Tudo para proteger utilizadores e os seus dados

Se o painel de pré-visualização estiver ativado no Explorador de Ficheiros, o Windows 11 apresenta a mensagem: “O ficheiro que tenta visualizar pode danificar o seu computador. Se confia no ficheiro e na fonte de onde o obteve, abra o ficheiro para visualizar o seu conteúdo”. De notar que esta política apenas se aplicará a ficheiros rotulados como MotW, uma vez que outros documentos ou workflows não serão afetados.

Quando descarrega um ficheiro da web, o Windows adiciona-lhe uma etiqueta especial através de um fluxo de dados alternativo em sistemas NTFS. A etiqueta MotW tem efeito imediato; por exemplo, se for um documento do Office, pode fazer com que seja aberto no Modo Protegido ou apresentar um aviso quando o tentar executar.

Embora seja possível anular o bloqueio do Internet Security , tal não é recomendado se for descuidado ao navegar online. Isto também pode ser feito para uma partilha de ficheiros, embora, neste caso, seja necessário utilizar o separador Segurança no painel de controlo Opções da Internet para adicionar o endereço à sua lista de sites fidedignos.