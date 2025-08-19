Última atualização do Windows 11 causa falhas críticas aos SSD e inutiliza-os
A Microsoft lançou uma nova atualização para o Windows 11 que corrige várias falhas. Infelizmente, e como já é habitual, além de resolverem os problemas, introduzem novos bugs que afetam o sistema operativo. O mais recente tem o potencial de corromper a informação armazenada no disco rígido ou SSD.
A mais recente atualização do Windows 11 está a causar dores de cabeça. O patch causa problemas de armazenamento em PCs que executam a versão 24H2 do sistema. Alguns utilizadores relatam que os seus SSD ou HD desaparecem do sistema e têm de reiniciar o computador para aceder aos mesmos, embora isso não resolva o problema.
O bug na atualização KB5063878 ocorre quando uma grande quantidade de dados é gravada num dispositivo de armazenamento específico. De acordo com o utilizador @Necoru_cat, o problema é desencadeado se as operações de escrita contínua excederem os 50 GB.
A dada altura, durante o funcionamento, o disco desaparece do sistema e fica inacessível, a menos que se reinicie o computador. Ao submeter-se o disco a gravações contínuas de 50 GB ou se a utilização do controlador de armazenamento exceder 60%, o erro será novamente acionado.
KB6053878ストレージ不具合に関する検証結果の公表です_(:3 」∠)_
冒頭の一文、意味が理解できない人は読まないでください pic.twitter.com/XBqwOv8n5B
— ねこるすきー (@Necoru_cat) August 17, 2025
Os seguintes SSD estão na lista de modelos afetados:
- WD Azul SN5000
- WD Azul SA570
- WD Azul SA510
- WD Vermelho SA500
- Corsair MP510
- Corsair MP600
- SK Platina P41
- Crucial P3 Plus
- ADATA Legend 800
- HP FX7000
- XPG SX8200 Pro
- Hanye HE700
O problema parece estar relacionado com uma avaria no subsistema de cache de disco, bem como com uma fuga de memória na cache do Windows. A falha afeta os SSD com controladores Phison, especialmente os modelos sem DRAM, bem como alguns discos rígidos empresariais. Atualmente, não existe uma correção oficial por parte da Microsoft.
Embora não haja provas de que este seja um problema generalizado, este bug lembra uma situação semelhante com o Windows 11 e os Western Digital. A atualização 24H2 causou falhas e ecrãs azuis em milhares de computadores durante outubro de 2024. Na altura, o bug estava relacionado com o buffer de memória do host, levando a WD a lançar uma atualização.
Quase um ano depois, o Windows 11 24H2 continua a ser uma dor de cabeça para muitos utilizadores. A última atualização não só provoca o desaparecimento de discos, como também alguns erros de instalação em computadores empresariais. Neste caso, a única solução é reverter para a versão anterior e aguardar que a Microsoft resolva o problema.
O Windows Update é um cancro. O programa Insider torna os utilizadores em beta testers da Microsoft. Depois de testado pela plebe, é que as empresas atualizam.
E pronto, vamos lá, a quantidade de garotada que vem dizer novamente que ou já mudou para linux ou que vai já mudar para linux. Porque o windows não presta para nada!!!!!! E isto passa a ser mais um recreio deles.
Sabe quem criou o Windows? E de quem era amigo? Está tudo dito.
Quase que destruí fisicamente um m2 e um SSD por pensar que os gajos tivessem dado o berro.
O KDE Linux nunca falha.
O Windows 11 não é estável. O antigo já está enterrado. A alternativa é o linux. Moderno, rápido, seguro. Deviam criar uma distro portuguesa, inspirada na filosofia nacional, tal como o Ubuntu, cá seria a SOdade. Um Sistema Operativo De Alto Desempenho Estratégico para o país.