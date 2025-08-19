Última atualização do Windows 11 causa falhas críticas aos SSD e inutiliza-os

A Microsoft lançou uma nova atualização para o Windows 11 que corrige várias falhas. Infelizmente, e como já é habitual, além de resolverem os problemas, introduzem novos bugs que afetam o sistema operativo. O mais recente tem o potencial de corromper a informação armazenada no disco rígido ou SSD.

A mais recente atualização do Windows 11 está a causar dores de cabeça. O patch causa problemas de armazenamento em PCs que executam a versão 24H2 do sistema. Alguns utilizadores relatam que os seus SSD ou HD desaparecem do sistema e têm de reiniciar o computador para aceder aos mesmos, embora isso não resolva o problema.

O bug na atualização KB5063878 ocorre quando uma grande quantidade de dados é gravada num dispositivo de armazenamento específico. De acordo com o utilizador @Necoru_cat, o problema é desencadeado se as operações de escrita contínua excederem os 50 GB.

A dada altura, durante o funcionamento, o disco desaparece do sistema e fica inacessível, a menos que se reinicie o computador. Ao submeter-se o disco a gravações contínuas de 50 GB ou se a utilização do controlador de armazenamento exceder 60%, o erro será novamente acionado.

Os seguintes SSD estão na lista de modelos afetados:

WD Azul SN5000

WD Azul SA570

WD Azul SA510

WD Vermelho SA500

Corsair MP510

Corsair MP600

SK Platina P41

Crucial P3 Plus

ADATA Legend 800

HP FX7000

XPG SX8200 Pro

Hanye HE700

O problema parece estar relacionado com uma avaria no subsistema de cache de disco, bem como com uma fuga de memória na cache do Windows. A falha afeta os SSD com controladores Phison, especialmente os modelos sem DRAM, bem como alguns discos rígidos empresariais. Atualmente, não existe uma correção oficial por parte da Microsoft.

Embora não haja provas de que este seja um problema generalizado, este bug lembra uma situação semelhante com o Windows 11 e os Western Digital. A atualização 24H2 causou falhas e ecrãs azuis em milhares de computadores durante outubro de 2024. Na altura, o bug estava relacionado com o buffer de memória do host, levando a WD a lançar uma atualização.

Quase um ano depois, o Windows 11 24H2 continua a ser uma dor de cabeça para muitos utilizadores. A última atualização não só provoca o desaparecimento de discos, como também alguns erros de instalação em computadores empresariais. Neste caso, a única solução é reverter para a versão anterior e aguardar que a Microsoft resolva o problema.