Utilizadores do Teams furiosos com novo banner que pede para pagar

Os utilizadores do Microsoft Teams estão a criticar um novo banner que surgiu na aplicação. Este promove o Teams Premium, e os utilizadores argumentam que tem um impacto negativo na usabilidade e é irritante em ambientes empresariais.

O Microsoft Teams está a enfrentar críticas dos utilizadores após uma atualização de interface que introduziu um novo banner promocional para a sua versão paga. A mudança gerou descontentamento, especialmente em ambientes corporativos onde a ferramenta é amplamente utilizada.

O problema surge na barra superior da aplicação, onde normalmente se encontra um menu de três pontos com opções básicas como definições, zoom e feedback. Dentro deste menu, existia também uma opção para ativar o Teams Premium, um complemento pago. Com a nova atualização, esta opção já não está oculta no menu.

Agora, surge como um banner visível junto aos três pontos, acompanhado por um ícone de losango mais chamativo. Ao tocar nele, é apresentado um ecrã com os benefícios do plano pago e a opção de o experimentar gratuitamente durante 60 dias. A mudança gerou queixas por diversos motivos. O primeiro é que muitos utilizadores utilizam o Teams através das suas empresas.

Isto significa que não podem optar por pagar uma subscrição adicional por conta própria. Mesmo assim, veem constantemente a promoção na interface. O segundo problema é de usabilidade. Muitos utilizadores acham que este banner dificulta o acesso ao menu de definições, uma vez que a opção com três pontos está agora visualmente misturada com a promoção paga. Isto torna as tarefas básicas menos intuitivas.

A abordagem de design também é criticada, pois a mensagem dá a impressão de que as funções normais estão bloqueadas mediante pagamento. Isto é algo que alguns utilizadores consideram confuso ou até enganador em termos de experiência do utilizador.

A Microsoft, por sua vez, parece estar a procurar atrair mais utilizadores para o Teams Premium e, através de experiências individuais, impulsionar a sua adoção nas empresas. No entanto, esta abordagem não está a ser bem recebida pela comunidade. A Microsoft não anunciou qualquer alteração em relação a esta decisão, mas a controvérsia continua a crescer e pode forçar uma revisão do design em futuras atualizações.