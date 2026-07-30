Microsoft instala app no Windows 11 sem alertar os utilizadores! Descubra o que é

A Microsoft começou a distribuir uma nova aplicação no Windows 11. Chama-se OneDrive Fotos e é uma ferramenta que expande o que o OneDrive oferece. Embora ofereça opções interessantes para organizar e pesquisar imagens, também recebeu críticas por ser instalada sem alerta e por poder analisar fotografias armazenadas no PC.

Microsoft instala app no Windows 11 sem alertar

A aplicação começou a aparecer no menu Iniciar e nos resultados de pesquisa do Windows após uma atualização do Windows ou do cliente de sincronização do OneDrive. O mais impressionante é que pode aparecer mesmo em computadores onde o utilizador nunca fez login com uma conta Microsoft ou utiliza o OneDrive ativamente.

O OneDrive Fotografias funciona como um segundo visualizador de imagens independente, separado da aplicação Fotografias da Microsoft. Internamente, utiliza um executável diferente e é baseado no WebView2, carregando essencialmente uma versão personalizada da experiência web do OneDrive no Windows.

Uma das funcionalidades mais impressionantes é que a aplicação deteta automaticamente as fotografias armazenadas localmente no computador. Sem necessidade de fazer login, exibe uma galeria de imagens do dispositivo e permite aos utilizadores organizá-las em diferentes visualizações, redimensionar as miniaturas e realizar ações comuns, como editar, partilhar, imprimir ou definir uma imagem como papel de parede.

OneDrive Photos vai usar a IA, mas nem todos querem

Quando um utilizador inicia sessão com uma conta Microsoft, o OneDrive Fotos desbloqueia funcionalidades adicionais com tecnologia de IA. Estas incluem um motor de pesquisa capaz de localizar imagens utilizando descrições gerais ou até mesmo ler o texto dentro das fotos através da tecnologia OCR.

Outra das novidades mais importantes é a secção Pessoas, que agrupa automaticamente fotografias da mesma pessoa através do reconhecimento facial. A Microsoft esclarece que esta funcionalidade está desativada por defeito e solicita permissão antes de ativá-lo . Além disso, alerta que as informações faciais podem ser consideradas dados biométricos em alguns países.

Garante aos utilizadores que os grupos faciais são visíveis apenas para o proprietário da conta, não são partilhados com terceiros e podem ser eliminados desativando a funcionalidade. Ainda assim, o facto de a aplicação analisar as imagens da equipa gerou preocupação entre alguns utilizadores que temem pela privacidade.

A controvérsia reside no facto de a Microsoft instalar a aplicação automaticamente com o cliente OneDrive e não permitir a desinstalação separada. Para remover o OneDrive Fotos, é necessário desinstalar completamente o OneDrive nas definições das aplicações instaladas, o que também desativa a sincronização do serviço no seu computador.