Windows 11 sem conta Microsoft? Empresa garante que fechou todas as portas
A maioria dos utilizadores tem evitado ao máximo usar uma conta Microsoft no Windows 11. Preferem as contas locais e sem partilhar informação com a gigante do software. Isso estará prestes a acabar, muito por culpa da própria Microsoft. A gigante do software garante que fechou todas estas portas no Windows 11.
Conta Microsoft obrigatória no Windows 11
A Microsoft está a reforçar as restrições no Windows 11 e a remover métodos que permitiam a criação de contas locais. A partir de agora, será necessário iniciar sessão com uma conta Microsoft e uma ligação à Internet durante a configuração inicial.
A Microsoft levou a sério os métodos que permitem evitar a utilização de uma conta Microsoft durante a instalação inicial do sistema operativo Windows 11. Assim, e a partir de agora, será totalmente obrigatório utilizar uma conta online e ter uma ligação à Internet ao configurar um novo dispositivo.
Isto foi confirmado nas últimas versões de testes do sistema operativo, onde a Microsoft eliminou vários truques que os utilizadores utilizavam para criar contas locais e, assim, ignorar o processo de login online do Windows 11. Segundo a empresa, as técnicas não só impediam a ligação a uma conta Microsoft, como saltavam passos essenciais no assistente de configuração inicial, criando dispositivos mal configurados.
Novas versões acabam com velhos truques
Estão a remover mecanismos conhecidos para a criação de uma conta local na Experiência Inicial do Windows (OOBE). Estes mecanismos eram utilizados para ignorar a configuração da conta Microsoft e também ignoram ecrãs de configuração críticos, o que pode fazer com que os utilizadores saiam da OOBE com um dispositivo não está totalmente configurado.
Os utilizadores terão de concluir a OOBE com a Internet e uma conta Microsoft para ter configurado corretamente. Entre os comandos afetados está o "start ms-cxh:localonly", que até agora permitia forçar a criação de uma conta local. Este método é um complemento ao também bloqueado "oobe/bypassnro", que foi removido há meses. Por outras palavras, ambos já não funcionarão em novas versões do sistema operativo.
A Microsoft afirma que a utilização de uma conta online é inegociável e que todos devem completar o processo enquanto estão ligados à Internet. Ainda existem métodos avançados para contornar esta ligação, mas são procedimentos mais complexos e fora do alcance de muitos. As restrições são implementadas nas compilações de teste do Windows 11, mas deverão ser implementadas no canal estável nas próximas semanas.
O Rufus ainda funciona? Não é um método avançado (minha opinião) e dá um imenso jeito.
UE onde andas?
Olha para isto….
A apple faz isto aos anos e ninguem se queixa
Falso, no macOS, não obrigam.
Errado, a Apple não obriga a conta nem a ligação á internet para a instalação do SO.
Ainda este fim de semana instalei o windows 11 pro num PC novo e consegui utilizar o comando “oobe/bypassnro”…
No 25h2 isso já não funciona tem que usar outro comando
excepção para pcs corporativos
PCS corporativos ou licença corporativa ?
Mais dia, menos dia será o futuro, mas pergunto-me, se por acaso acabar de formatar uma máquina com o Windows 11 e não tiver a driver da placa de rede à mão, se a Microsoft detecta a driver automaticamente? Porque muitas vezes pode não acontecer isso. Nesses casos a pessoa fica sem saída? É que isso aconteceu-me ainda este verão e tive de usar outro pc para localizar a driver. Ao menos que desse para criar uma conta temporária, limitada de funcionalidades que servisse para estes casos.
Fora isso, não acho má medida, a pessoa se quiser pode escolher não sincronizar nada para o Onedrive, embora já me tivesse auxiliado em certas ocasiões. A pessoa depois pode aceder à conta e aplicar as definições que entender. Pior é se a pessoa perder os dados da conta.
Fecha-se uma Porta, abre se uma Windows.
No outro dia tentei adicional uma segunda conta como local e não deu. Tive de descarregar uma versão portátil de um programa para ter duas instalações. A 1a é local, a 2a tinha de ser Microsoft? No way…
É guardar uma ISO actual.
Eu instalei o Windows 11 25h2 do zero e eu instalei com conta local sem problema
+1
Ainda ontem montei um PC a um primo e instalei o Windows com a nova ISO 25H2 e o comando bypassnro funcionou sem problemas.
E se for uma plataforma nove sem drivers de LAN ou Wi-Fi no Windows, como é que se finaliza o OOBE para poder instalar os drivers? Parece que ninguém pensou nisso.
Andava tão fartinho destas “obrigações” da Microsoft que acabei de migrar para Linux, uso Ubuntu. É perfeito? Não. Tem todas as aplicações que existem no windows? Não. Mas consegui arranjar boas alternativas e para o que eu faço em casa tem servido perfeitamente e que raios até é possível jogar uma catrefada de jogos da steam agora sem problema, e com o bónus de respeitar a minha privacidade e não ter que criar um raio de uma conta online para instalar o sistema operativo!
É normal todos pedem ou vão pedir. O Linux faz o mesmo!
Windows, por muito bem que seja (e é, não vale a pena dizer o contrário), só mesmo em contexto de trabalho. E é porque tem de ser. A nível pessoal, devido a este tipo de opções + recall + todas as features de data tracking, nem pensar.