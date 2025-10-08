Windows 11 sem conta Microsoft? Empresa garante que fechou todas as portas

A maioria dos utilizadores tem evitado ao máximo usar uma conta Microsoft no Windows 11. Preferem as contas locais e sem partilhar informação com a gigante do software. Isso estará prestes a acabar, muito por culpa da própria Microsoft. A gigante do software garante que fechou todas estas portas no Windows 11.

Conta Microsoft obrigatória no Windows 11

A Microsoft está a reforçar as restrições no Windows 11 e a remover métodos que permitiam a criação de contas locais. A partir de agora, será necessário iniciar sessão com uma conta Microsoft e uma ligação à Internet durante a configuração inicial.

A Microsoft levou a sério os métodos que permitem evitar a utilização de uma conta Microsoft durante a instalação inicial do sistema operativo Windows 11. Assim, e a partir de agora, será totalmente obrigatório utilizar uma conta online e ter uma ligação à Internet ao configurar um novo dispositivo.

Isto foi confirmado nas últimas versões de testes do sistema operativo, onde a Microsoft eliminou vários truques que os utilizadores utilizavam para criar contas locais e, assim, ignorar o processo de login online do Windows 11. Segundo a empresa, as técnicas não só impediam a ligação a uma conta Microsoft, como saltavam passos essenciais no assistente de configuração inicial, criando dispositivos mal configurados.

Novas versões acabam com velhos truques

Estão a remover mecanismos conhecidos para a criação de uma conta local na Experiência Inicial do Windows (OOBE). Estes mecanismos eram utilizados para ignorar a configuração da conta Microsoft e também ignoram ecrãs de configuração críticos, o que pode fazer com que os utilizadores saiam da OOBE com um dispositivo não está totalmente configurado.

Os utilizadores terão de concluir a OOBE com a Internet e uma conta Microsoft para ter configurado corretamente. Entre os comandos afetados está o "start ms-cxh:localonly", que até agora permitia forçar a criação de uma conta local. Este método é um complemento ao também bloqueado "oobe/bypassnro", que foi removido há meses. Por outras palavras, ambos já não funcionarão em novas versões do sistema operativo.

A Microsoft afirma que a utilização de uma conta online é inegociável e que todos devem completar o processo enquanto estão ligados à Internet. Ainda existem métodos avançados para contornar esta ligação, mas são procedimentos mais complexos e fora do alcance de muitos. As restrições são implementadas nas compilações de teste do Windows 11, mas deverão ser implementadas no canal estável nas próximas semanas.