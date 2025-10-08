PplWare Mobile

Windows 11 sem conta Microsoft? Empresa garante que fechou todas as portas

· Windows 19 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Rafael says:
    8 de Outubro de 2025 às 08:34

    O Rufus ainda funciona? Não é um método avançado (minha opinião) e dá um imenso jeito.

    Responder
  2. Tug@Tek says:
    8 de Outubro de 2025 às 08:36

    UE onde andas?
    Olha para isto….

    Responder
  3. Carlos says:
    8 de Outubro de 2025 às 08:44

    A apple faz isto aos anos e ninguem se queixa

    Responder
  4. Tiago says:
    8 de Outubro de 2025 às 08:47

    Ainda este fim de semana instalei o windows 11 pro num PC novo e consegui utilizar o comando “oobe/bypassnro”…

    Responder
  5. Zé Fonseca A. says:
    8 de Outubro de 2025 às 08:51

    excepção para pcs corporativos

    Responder
  6. ShadowMan says:
    8 de Outubro de 2025 às 08:53

    Mais dia, menos dia será o futuro, mas pergunto-me, se por acaso acabar de formatar uma máquina com o Windows 11 e não tiver a driver da placa de rede à mão, se a Microsoft detecta a driver automaticamente? Porque muitas vezes pode não acontecer isso. Nesses casos a pessoa fica sem saída? É que isso aconteceu-me ainda este verão e tive de usar outro pc para localizar a driver. Ao menos que desse para criar uma conta temporária, limitada de funcionalidades que servisse para estes casos.
    Fora isso, não acho má medida, a pessoa se quiser pode escolher não sincronizar nada para o Onedrive, embora já me tivesse auxiliado em certas ocasiões. A pessoa depois pode aceder à conta e aplicar as definições que entender. Pior é se a pessoa perder os dados da conta.

    Responder
  7. AndréTek says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:04

    Fecha-se uma Porta, abre se uma Windows.

    Responder
  8. TRex says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:09

    No outro dia tentei adicional uma segunda conta como local e não deu. Tive de descarregar uma versão portátil de um programa para ter duas instalações. A 1a é local, a 2a tinha de ser Microsoft? No way…

    Responder
  9. Nuno José Almeida says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:20

    É guardar uma ISO actual.

    Responder
  10. Nuno Nunes says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:32

    Eu instalei o Windows 11 25h2 do zero e eu instalei com conta local sem problema

    Responder
  11. PN says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:51

    E se for uma plataforma nove sem drivers de LAN ou Wi-Fi no Windows, como é que se finaliza o OOBE para poder instalar os drivers? Parece que ninguém pensou nisso.

    Responder
  12. Filipe_TM says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:52

    Andava tão fartinho destas “obrigações” da Microsoft que acabei de migrar para Linux, uso Ubuntu. É perfeito? Não. Tem todas as aplicações que existem no windows? Não. Mas consegui arranjar boas alternativas e para o que eu faço em casa tem servido perfeitamente e que raios até é possível jogar uma catrefada de jogos da steam agora sem problema, e com o bónus de respeitar a minha privacidade e não ter que criar um raio de uma conta online para instalar o sistema operativo!

    Responder
  13. Pedro António says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:58

    É normal todos pedem ou vão pedir. O Linux faz o mesmo!

    Responder
  14. Realista says:
    8 de Outubro de 2025 às 09:59

    Windows, por muito bem que seja (e é, não vale a pena dizer o contrário), só mesmo em contexto de trabalho. E é porque tem de ser. A nível pessoal, devido a este tipo de opções + recall + todas as features de data tracking, nem pensar.

    Responder

