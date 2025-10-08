Modo IA na pesquisa da Google chega a Portugal

A Google anunciou na passada terça-feira que começou a implementar o Modo IA na Pesquisa em 36 novos idiomas e em quase 50 novos países e territórios, incluindo Portugal.

Modo IA: especialistas alertam para nova funcionalidade

Segundo a gigante das pesquisas, o Modo IA é “a nossa mais poderosa experiência de pesquisa com inteligência artificial”, apresentando raciocínio e multimodalidade mais avançados, além da capacidade de aprofundar via perguntas de seguimento e incorporar “links úteis” da web.

A funcionalidade deverá aparecer como um separador na página de resultados da Pesquisa e nas aplicações Google para Android e iOS.

Usando uma versão personalizada dos modelos Gemini, permitirá colocar perguntas com nuances, aquelas que, até agora, exigiam várias pesquisas separadas.

Nos bastidores, o Modo IA utiliza a nossa técnica de repartição da pesquisa, dividindo a sua pergunta em subtópicos e que gera, para si, uma infinidade de pesquisas em simultâneo", o que permite que a Pesquisa "vá mais fundo na 'web' e o ajude a descobrir ainda mais do que a web tem para oferecer e encontrar conteúdo incrível e muito relevante que corresponde à sua pergunta

A Google refere que o Modo IA é especialmente útil para:

Consultas exploratórias

Tarefas mais complexas, como planear viagens

Compreender procedimentos sofisticados ou multifacetados

Por outro lado, alguns especialistas referem que o Modo IA poderá reduzir o tráfego para sites, uma vez que os utilizadores podem obter “respostas totalmente completas” sem a necessidade de aceder aos sites de origem.

Veja se o modo IA já está disponível na sua conta aqui.

