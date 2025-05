Modo IA da Google é “a definição de roubo”, criticam editores

Não sendo o motor de pesquisa de todos os utilizadores, a Google criou aquele que muitos não trocam. Entretanto, com a ajuda da Inteligência Artificial (IA), a empresa melhorou-o. Para os editores, contudo, o novo Modo IA de que dispõe é "a definição de roubo".

Depois da versão experimental ter sido lançada, em março, a Google apresentou o Modo IA, mais recentemente, disponibilizando-o a mais utilizadores.

Ao contrário dos resumos, que aparecem acima dos resultados de pesquisa tradicionais, o Modo IA apresenta resumos mais detalhados, juntamente com links para as fontes citadas.

Além disso, ao invés das familiares hiperligações azuis, os utilizadores têm à sua disposição uma barra de pesquisa concebida para perguntas de seguimento.

Entretanto, numa declaração, a News/Media Alliance criticou a Google por "privar ainda mais os editores de conteúdos originais, tanto em termos de tráfego como de receitas".

A reclamação surge, após novos documentos revelarem que a Google ponderou várias opções relativamente à possibilidade de os editores optarem por não participar no que acabou por se tornar na Vista Geral de AI (ou AI Overview). Contudo, segundo a Bloomberg, a empresa decidiu não ir por esse caminho.

Os links eram a última caraterística redentora da pesquisa que dava aos editores tráfego e receitas. Agora, a Google limita-se a pegar em conteúdos à força e a utilizá-los sem qualquer contrapartida, o que constitui a definição de roubo. As medidas corretivas do [Department of Justice] têm de resolver este problema para evitar que uma só empresa continue a dominar a Internet.