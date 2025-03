Vista Geral de AI (ou AI Overview) já está disponível em Portugal

A Google está a transformar a sua pesquisa, com a ajuda da Inteligência Artificial (IA), potencializando o processo e os resultados. Após testes e feedback positivo, a empresa trouxe para alguns países da Europa, incluindo Portugal, a funcionalidade AI Overview (em português, Vista Geral de IA).

Conforme partilhado pela Google, num comunicado oficial, a empresa está a presentear vários países da Europa com a Vista geral de IA em diversos idiomas.

Após testes e feedback positivo, os utilizadores com 18 anos ou mais nos países anunciados, e com a sessão iniciada, irão passar a ver a Vista geral de IA quando a Google considerar que serão mais úteis, apresentando links proeminentes para a web.

Os países europeus selecionados são os seguintes:

Portugal (Português & Inglês);

Áustria (Alemão & Inglês);

Bélgica (Inglês);

Alemanha ((Alemão & Inglês);

Irlanda (Inglês);

Itália (Italiano & Inglês);

Polónia (Polaco & Inglês);

Espanha (Espanhol & Inglês);

Suíça (Francês, Alemão, & Italiano e Inglês);

Segundo a Google, a Vista geral de IA tem motivado os utilizadores a usarem a pesquisa mais do que nunca, mostrando-se satisfeitas com os resultados, que criam oportunidades para descobrirem novos websites.

O que é a Vista Geral de IA?

A AI Overview, ou Vista Geral de IA, oferece respostas rápidas com resumos fornecidos por IA. Quando um utilizador quiser uma resposta rápida, mas não tiver tempo para reunir todas as informações, a Vista Geral entregará uma síntese.

Anteriormente, a Google partilhou que os utilizadores, que testaram a funcionalidade através do Search Labs da empresa, gostaram de poder obter uma visão geral rápida de um tópico, bem como links para saber mais.

Com as capacidades de raciocínio do Gemini personalizado, a Vista Geral de IA ajuda com as questões cada vez mais complexas dos utilizadores.

Leia também: