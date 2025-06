Alemanha quer remover o DeepSeek da App Store e da Play Store

A aplicação DeepSeek pode desaparecer das lojas da Apple e da Google na Alemanha. A autoridade alemã de proteção de dados solicitou a estas empresas que removam a aplicação chinesa da App Store e da Play Store. O motivo é simples! Os dados dos utilizadores estão a ser alegadamente transferidos ilegalmente para a China.

O DeepSeek não é propriamente popular na Europa. Em Itália, a autoridade da concorrência iniciou uma investigação sobre os riscos de alucinações causadas pela IA chinesa após uma ação inicial no início deste ano envolvendo a questão dos dados pessoais. E agora, a Alemanha questiona também os aspetos obscuros da aplicação.

A Comissária de Proteção de Dados, Meike Kamp, solicitou simplesmente à Apple e à Google que removessem a aplicação DeepSeek da App Store e da Play Store. As duas gigantes americanas estão atualmente a analisar o pedido, de acordo com a Reuters.

O DeepSeek não conseguiu fornecer provas convincentes de que os dados dos utilizadores alemães estão protegidos na China a um nível equivalente ao da União Europeia. Esta informação é muito relevante, sustentando esta ação, sendo avançada pelas autoridades da Alemanha sobre este caso.

A DeepSeek admite armazenar uma grande quantidade de dados pessoais em servidores localizados na China. As autoridades chinesas têm amplos direitos de acesso a dados pessoais dentro da esfera de influência das empresas chinesas. Esta informação foi avançada também pela responsável alemã, Meike Kamp.

Esta solicitou à DeepSeek que cumprisse as regras europeias sobre transferências de dados para fora da UE. Caso tal não se verificasse, pediu que removesse voluntariamente a sua aplicação das lojas de dispositivos móveis. Quando a empresa não cumpriu, a entidade reguladora resolveu o problema por conta própria, contactando diretamente a Apple e a Google.

O DeepSeek surgiu no panorama da IA ​​no início deste ano de forma totalmente avassaladora. Demonstrou um desempenho comparável aos melhores modelos de IA por uma fração do custo. Mas rapidamente surgiram dúvidas sobre como iria lidar com os dados pessoais.