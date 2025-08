Exército de 33.000 drones vai patrulhar os céus da Ucrânia

No sentido de reforçar a defesa do país, 33.000 drones com Inteligência Artificial (IA) vão patrulhar os céus da Ucrânia. Este exército será erguido, graças a um contrato assinado entre a fabricante Auterion e o Pentágono, dos Estados Unidos.

O Pentágono comprometeu-se a direcionar 50 milhões de dólares para a defesa da Ucrânia, numa das maiores ofensivas na guerra contra a Rússia.

A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos escolheu a fabricante Auterion, empresa internacional de software de defesa e fornecedora líder de soluções de software para drones com IA, para fornecer à Ucrânia o maior exército de drones autónomos impulsionados por IA já visto.

Já enviámos milhares dos nossos sistemas de ataque com IA para a Ucrânia, mas esta nova implementação aumenta o nosso apoio em mais de dez vezes. Isto não é apenas significativo para a defesa da Ucrânia, mas representa um avanço substancial na tecnologia de guerra com drones.

Partilhou o diretor-executivo da empresa, Lorenz Meier, num comunicado oficial.

Tecnologia transforma drones manuais em armas autónomas

Os chamados kits de ataque são capazes de atuar como armas de guerra autónomas: equipados com a tecnologia Skynode, os drones operados manualmente transformam-se em sistemas de armas autónomos capazes de atingir alvos por via de IA.

Entre as principais características da tecnologia destaca-se a resistência a interferências eletrónicas. Uma vez ativada, permite o reconhecimento e ataque de alvos a distâncias de até 1 km.

Os kits de ataque com a tecnologia Skynode não são novos na Ucrânia. Contudo, o contrato para o envio de 33.000 drones autónomos representa o maior envio deste tipo de tecnologia para o país.

Amplamente comprovado em cenários de combate em todo o país, o Skynode Strike Kit da Auterion aumenta significativamente a eficácia da missão e reduz largamente os efeitos das vulnerabilidades na guerra cibernética.

O acordo aponta para que a empresa envie o seu exército de drones ainda este ano, esperando-se que mais parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (em inglês, NATO) aproveitem a tecnologia Skynode em territórios onde existem conflitos armados, para a defesa dos aliados.