Chrome no Android terá uma nova vida com o Gemini da Google

A Google está a trabalhar na integração do Gemini no Chrome para Android. Quer transformá-lo num browser ainda melhor capaz de resumir páginas, oferecer ajuda contextual e melhorar a experiência de navegação móvel. Tudo será possível graças à sua IA que já conhecemos bem.

Chrome no Android terá uma nova vida

Segundo consta, a Google prepara uma mudança significativa para o Chrome no Android, com a integração direta do Gemini para transformar o browser móvel no que é conhecido como um browser com IA. Por outras palavras, estaríamos a falar de um browser capaz de interagir ativamente com o conteúdo, compreender o contexto e ajudar o utilizador para além da simples exibição de páginas web.

Esta informação veio a público graças a referências detetadas no Chromium, o projeto de código aberto que serve de base ao Chrome. O engenheiro Leopeva64 partilhou na rede social X que a Google está a testar estas funcionalidades interativas no Chrome para Android.

A fonte explica que o tamanho do binário do browser aumentou devido à incorporação de uma grande quantidade de código destinado a suportar o "Chrome Glic". Este é o nome de código que a empresa utiliza internamente para o Gemini dentro do Chrome.

Gemini fará toda a diferença com a IA

Embora estas referências não detalhem exatamente como o Gemini e a sua IA será integrado na versão móvel do browser, confirmam que o desenvolvimento está em curso. Tudo indica que a integração poderá ser semelhante à oferecida pela Microsoft com o Copilot no Edge para Android.

Isto incluiria, por exemplo, um botão flutuante para resumir o conteúdo de uma página web, obter explicações rápidas ou fazer perguntas adicionais relacionadas com o que está a ser visualizado no ecrã. De notar que, na versão desktop, o Gemini já consegue utilizar informação de separadores abertos para oferecer ajuda contextual, como gerar resumos ou comparar informação.

De momento, não existe uma data de lançamento oficial para o Gemini e a IA no Chrome para Android. No entanto, a presença destas referências sugere que um anúncio oficial poderá ser feito ainda este ano.