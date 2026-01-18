Chrome no Android terá uma nova vida com o Gemini da Google
A Google está a trabalhar na integração do Gemini no Chrome para Android. Quer transformá-lo num browser ainda melhor capaz de resumir páginas, oferecer ajuda contextual e melhorar a experiência de navegação móvel. Tudo será possível graças à sua IA que já conhecemos bem.
Chrome no Android terá uma nova vida
Segundo consta, a Google prepara uma mudança significativa para o Chrome no Android, com a integração direta do Gemini para transformar o browser móvel no que é conhecido como um browser com IA. Por outras palavras, estaríamos a falar de um browser capaz de interagir ativamente com o conteúdo, compreender o contexto e ajudar o utilizador para além da simples exibição de páginas web.
Esta informação veio a público graças a referências detetadas no Chromium, o projeto de código aberto que serve de base ao Chrome. O engenheiro Leopeva64 partilhou na rede social X que a Google está a testar estas funcionalidades interativas no Chrome para Android.
A fonte explica que o tamanho do binário do browser aumentou devido à incorporação de uma grande quantidade de código destinado a suportar o "Chrome Glic". Este é o nome de código que a empresa utiliza internamente para o Gemini dentro do Chrome.
In addition to agentic capabilities, Google is also working on integrating Gemini into Chrome for Android. There are several patches on Gerrit related to it, one of which confirms that Gemini will be enabled in Chrome for Android "in the near future":https://t.co/Lnvkc791a0 pic.twitter.com/qssDBfuilM
— Leopeva64 (@Leopeva64) January 14, 2026
Gemini fará toda a diferença com a IA
Embora estas referências não detalhem exatamente como o Gemini e a sua IA será integrado na versão móvel do browser, confirmam que o desenvolvimento está em curso. Tudo indica que a integração poderá ser semelhante à oferecida pela Microsoft com o Copilot no Edge para Android.
Isto incluiria, por exemplo, um botão flutuante para resumir o conteúdo de uma página web, obter explicações rápidas ou fazer perguntas adicionais relacionadas com o que está a ser visualizado no ecrã. De notar que, na versão desktop, o Gemini já consegue utilizar informação de separadores abertos para oferecer ajuda contextual, como gerar resumos ou comparar informação.
De momento, não existe uma data de lançamento oficial para o Gemini e a IA no Chrome para Android. No entanto, a presença destas referências sugere que um anúncio oficial poderá ser feito ainda este ano.