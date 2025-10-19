Android Auto deixa de funcionar nos Android mais antigos! Google está mais rigorosa

A nova atualização do Android Auto traz um novo requisito para poder utilizar este sistema da Google dedicado ao automóvel. A partir de agora, o smartphone deve ter pelo menos uma versão do sistema operativo Android 9 Pie. Se for mais antigo, não funcionará. É hora de atualizar ou perder esta ajuda que muitos usam diariamente.

Isto representa um problema para os utilizadores que utilizam tablets e telemóveis antigos para os converter em sistemas Android Auto para os seus carros. Aquele telemóvel antigo que utiliza no seu veículo pode deixar de funcionar com o Android Auto se não cumprir este requisito.

O fim do suporte para telemóveis mais antigos no Android Auto não é algo recente. A Google anunciou há mais de um ano que os dispositivos com Android 8 (Oreo) deixariam de ter suporte num futuro próximo. A empresa demorou mais de um ano a implementar este requisito, que entrará em vigor a partir da próxima atualização do sistema: o Android Auto 15.5.

Embora já tenham passado oito anos desde o lançamento do Android Oreo (8.0), muitos utilizadores ainda aproveitam os dispositivos mais antigos para os converter em sistemas Android Auto para os seus automóveis. De acordo com dados recentes, espera-se que 1,8% dos smartphones Android tenham o Android 8.0 até setembro de 2025. Em contraste, o Android 9 Pie detém uma quota de mercado de 2,82% do sistema operativo.

O facto de o Android Auto continuar a funcionar com o Android 9 significa que, quem tiver um smartphone adquirido entre 2017 e 2019, ainda poderá utilizá-lo como sistema Android Auto no seu carro. Se o dispositivo for mais antigo e tiver o Android Oreo, perderá o suporte em breve com a atualização para o Android Auto 15.5.

Felizmente, temos assistido a um ritmo muito mais acelerado de atualizações do Android nos últimos anos, em comparação com a década anterior. A maioria dos fabricantes oferece entre quatro e sete anos de atualizações. Isto para os seus dispositivos mais recentes, que chegam a um ritmo acelerado, pelo menos em comparação com o que muitos utilizadores enfrentaram entre 2012 e 2018, por exemplo.

A versão 15.5 deste software já está disponível em versão beta. A versão final estável chegará a todos os dispositivos compatíveis nas próximas semanas, e com ela esta nova imposição da Google.