BYD recolhe 115.000 carros na China por defeitos de design e segurança

A BYD fará o seu maior recall até agora, envolvendo mais de 115.000 veículos das séries Tang e Yuan Pro, devido a defeitos de projeto e riscos de segurança relacionados à bateria, informou na sexta-feira o órgão regulador do mercado chinês.

BYD: modelos afetados e medidas corretivas

A retirada afeta os veículos das séries Tang e Yuan Pro, tanto elétricos como híbridos, produzidos entre 2015 e 2022.

Mais especificamente, cerca de 44.500 unidades da série Tang serão retiradas devido a um controlador de motor de tração defeituoso, que pode provocar corrosão da placa de circuitos e causar perda de potência elétrica, segundo a Administração Estatal de Regulação do Mercado da China.

Também serão retirados aproximadamente 71.200 carros Yuan Pro devido a selos de bateria mal instalados, que podem permitir a entrada de água na bateria e reduzir a potência de saída.

A BYD Auto Industry Co., Ltd. autorizará os seus concessionários a aplicar um selante especial e reforçar a caixa da bateria gratuitamente nos veículos afetados, restaurando a impermeabilidade e eliminando o risco de segurança.

