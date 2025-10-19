PplWare Mobile

Dados não enganam! Utilizadores do Windows 10 começam a migrar para o Linux

· Linux 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Zem says:
    19 de Outubro de 2025 às 08:12

    Detractores do Linux em 3, 2, 1…

    Responder
  2. Tug@Tek says:
    19 de Outubro de 2025 às 08:53

    PPl, o fim das atualizações do W10, em máquinas de uso doméstico, são insignificantes. Aliás, para mim até é um ponto positivo, fim de updates, fim de instabilidade.
    O Windows 7 já não tem atualizações á muitos anos e continua a rodar 5*, ouviram algum problema de segurança?
    O fim do suporte ao W10, só deverá ter consequências daqui a uns 3/5 anos quando as aplicações começarem a deixar e lançar versões compatíveis com o W10.
    Até lá usem e abusem do W10 sem medo, é uma sugestão de quem tem máquinas com W7, W10 e W11
    O que não quer dizer que não possam experimentar Linux…

    Responder
  3. Feliz100Ti says:
    19 de Outubro de 2025 às 08:57

    Quanto mais a ferramentas migram para a web, cada vez menos o Windows se torna mandatório

    Responder
  4. Oraxulo says:
    19 de Outubro de 2025 às 09:05

    Bem vou dizer que me sinto espantado com tal acontecimento, mas no fim tive de fazer um reality check que não passa de mero fogo de vista…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Gemini - Transformar fotografias em vídeos

Aptera Motors

Renault 5 Turbo 3E no histórico Tour de Corse