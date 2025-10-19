Dados não enganam! Utilizadores do Windows 10 começam a migrar para o Linux
Depois de a Microsoft ter descontinuado o suporte ao Windows 10, os potenciais utilizadores do Windows 11 começaram a migrar para o Linux. Esta era uma opção já muito anunciada, mas que demorava a ganhar tração. Isso mudou agora e novos máximos de adoção e migração estão a ser atingidos.
Fim do Windows 10 ditou a mudança para Linux
O fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 deixou milhões de utilizadores à procura de um novo sistema operativo. Em vez de atualizarem para o Windows 11, muitos optaram pelo Linux, abrindo caminho para o mundo do software livre. Isto representa uma grande oportunidade que a comunidade de código aberto esperava há anos.
Com o aproximar do fim da vida útil do Windows 10, as comunidades focadas no Linux tomaram medidas. A Document Foundation lançou uma campanha em junho para destacar o Linux como uma alternativa gratuita e segura. Da mesma forma, a Fundação KDE anunciou a sua campanha "Fim de 10". Os guias desenvolvidos tinham como objetivo facilitar a transição dos utilizadores do Windows para o Linux passo a passo.
No dia em que o suporte do Windows 10 terminou, o Zorin Group fez um movimento notável ao anunciar o Zorin OS 18. A empresa descreveu este lançamento como a sua maior atualização até à data. Apenas dois dias após o lançamento, já tinha atingido mais de 100 mil downloads, mais de 72% dos quais eram de utilizadores Windows. Este é um recorde raro no mundo Linux.
Zorin OS 18 just reached 100,000 downloads in a little over 2 days 🎉️
Over 72% of these downloads came from Windows, reflecting our mission to provide a better alternative to the incumbent operating systems from Big Tech.
Thank you for making this our biggest launch ever! pic.twitter.com/6U4h3EQ3dq
— Zorin OS (@ZorinOS) October 16, 2025
Zorin mostra que está tudo a migrar rapidamente
O Zorin OS 18 também oferece melhorias visuais significativas. A nova versão apresenta também um sistema de layout de janelas melhorado. Quando os utilizadores arrastam uma janela para o topo do ecrã, é apresentado um gestor semelhante ao Snap Layouts do Windows 11. No entanto, o Zorin também permite aos utilizadores criar os seus próprios layouts de janelas personalizados, tornando o sistema mais flexível.
Um dos aspetos mais notáveis do Zorin OS 18 são os avanços na compatibilidade com o software Windows. A versão atualizada do WINE 10 integrada no sistema garante aplicações Windows mais rápidas e estáveis. Conta ainda com uma base de dados que reconhece instaladores do Windows. Ao surgir um ficheiro .exe, o Zorin OS sugere uma versão nativa do Linux, uma alternativa baseada na web ou a opção de executar via WINE.
O fim do Windows 10 apresentou à comunidade Linux uma oportunidade de crescimento sem precedentes. Os programadores estão a concentrar-se em criar experiências mais amigáveis para manter esta tendência. O rápido sucesso do Zorin OS 18 assinala o início de uma nova era no ecossistema de código aberto.
Detractores do Linux em 3, 2, 1…
PPl, o fim das atualizações do W10, em máquinas de uso doméstico, são insignificantes. Aliás, para mim até é um ponto positivo, fim de updates, fim de instabilidade.
O Windows 7 já não tem atualizações á muitos anos e continua a rodar 5*, ouviram algum problema de segurança?
O fim do suporte ao W10, só deverá ter consequências daqui a uns 3/5 anos quando as aplicações começarem a deixar e lançar versões compatíveis com o W10.
Até lá usem e abusem do W10 sem medo, é uma sugestão de quem tem máquinas com W7, W10 e W11
O que não quer dizer que não possam experimentar Linux…
Quanto mais a ferramentas migram para a web, cada vez menos o Windows se torna mandatório
Deves ter adormecido dentro de uma gruta, há muito que a transição para web parou e passou para apps nativas nas stores respectivas
Bem vou dizer que me sinto espantado com tal acontecimento, mas no fim tive de fazer um reality check que não passa de mero fogo de vista…