Dados não enganam! Utilizadores do Windows 10 começam a migrar para o Linux

Depois de a Microsoft ter descontinuado o suporte ao Windows 10, os potenciais utilizadores do Windows 11 começaram a migrar para o Linux. Esta era uma opção já muito anunciada, mas que demorava a ganhar tração. Isso mudou agora e novos máximos de adoção e migração estão a ser atingidos.

Fim do Windows 10 ditou a mudança para Linux

O fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 deixou milhões de utilizadores à procura de um novo sistema operativo. Em vez de atualizarem para o Windows 11, muitos optaram pelo Linux, abrindo caminho para o mundo do software livre. Isto representa uma grande oportunidade que a comunidade de código aberto esperava há anos.

Com o aproximar do fim da vida útil do Windows 10, as comunidades focadas no Linux tomaram medidas. A Document Foundation lançou uma campanha em junho para destacar o Linux como uma alternativa gratuita e segura. Da mesma forma, a Fundação KDE anunciou a sua campanha "Fim de 10". Os guias desenvolvidos tinham como objetivo facilitar a transição dos utilizadores do Windows para o Linux passo a passo.

No dia em que o suporte do Windows 10 terminou, o Zorin Group fez um movimento notável ao anunciar o Zorin OS 18. A empresa descreveu este lançamento como a sua maior atualização até à data. Apenas dois dias após o lançamento, já tinha atingido mais de 100 mil downloads, mais de 72% dos quais eram de utilizadores Windows. Este é um recorde raro no mundo Linux.

Zorin mostra que está tudo a migrar rapidamente

O Zorin OS 18 também oferece melhorias visuais significativas. A nova versão apresenta também um sistema de layout de janelas melhorado. Quando os utilizadores arrastam uma janela para o topo do ecrã, é apresentado um gestor semelhante ao Snap Layouts do Windows 11. No entanto, o Zorin também permite aos utilizadores criar os seus próprios layouts de janelas personalizados, tornando o sistema mais flexível.

Um dos aspetos mais notáveis ​​do Zorin OS 18 são os avanços na compatibilidade com o software Windows. A versão atualizada do WINE 10 integrada no sistema garante aplicações Windows mais rápidas e estáveis. Conta ainda com uma base de dados que reconhece instaladores do Windows. Ao surgir um ficheiro .exe, o Zorin OS sugere uma versão nativa do Linux, uma alternativa baseada na web ou a opção de executar via WINE.

O fim do Windows 10 apresentou à comunidade Linux uma oportunidade de crescimento sem precedentes. Os programadores estão a concentrar-se em criar experiências mais amigáveis ​​para manter esta tendência. O rápido sucesso do Zorin OS 18 assinala o início de uma nova era no ecossistema de código aberto.