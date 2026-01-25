Microsoft traz novidades ao Paint e ao Bloco de Notas no Windows 11

A Microsoft está a melhorar as aplicações Paint e Bloco de Notas do Windows 11 com novas capacidades de IA para edição de texto e criação de ilustrações digitais. As atualizações estão a ser distribuídas gradualmente aos participantes do programa Windows Insider nos canais Canary e Dev do Windows 11.

Microsoft traz novidades ao Windows 11

Agora incluem funcionalidades que parecem estranhamente específicas ou avançadas para aplicações tão simplificadas, como melhorias na IA de texto do Bloco de Notas e a capacidade de gerar páginas de livros de colorir no Paint. A última funcionalidade, apropriadamente chamada "Livro de colorir", permite criar modelos em branco para colorir na versão 11.2512.191.0 do Paint, com base num texto descritivo.

Os utilizadores podem aceder a esta funcionalidade selecionando a opção "Livro de colorir" no menu Copilot do Paint e, em seguida, descrevendo o desenho pretendido". O Paint irá gerar quatro resultados que os utilizadores podem clicar para adicionar ao ecrã. A partir daí, presume-se que é possível utilizar o próprio Paint para colorir a imagem ou imprimi-la para utilizar materiais de arte tradicionais.

É uma ferramenta tão específica e peculiar, mas levanta a pergunta se os consumidores de livros de colorir vão realmente usar o Paint para isso. A funcionalidade do livro de colorir está apenas disponível nos PCs Copilot Plus. É muito provável que a Microsoft esteja a explorar novas formas de tornar os seus dispositivos com Windows 11 e inteligência artificial mais atraentes para o mercado.

Paint e ao Bloco de Notas recebem ainda mais IA

O Paint também receberá um deslizador de tolerância de preenchimento, que não se restringe apenas ao hardware Copilot. Este vai oferecer mais controlo sobre a forma como a ferramenta Preenchimento aplica a cor.

A atualização do Bloco de Notas 11.2512.10.0 inclui a capacidade de transmitir resultados gerados por IA para as funcionalidades Escrever, Reescrever e Resumir. Isso vai permitir que uma pré-visualização do texto apareça rapidamente sem ter de esperar pela resposta completa.

O Bloco de Notas também apresenta uma nova experiência de boas-vindas que oferece uma visão geral rápida das funcionalidades disponíveis na aplicação e agora suporta funcionalidades adicionais da sintaxe Markdown, incluindo a formatação com tachado e listas aninhadas.