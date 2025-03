Microsoft torna difícil instalar o Windows 11 sem Internet, mas ainda é possível

A Microsoft tem procurado levar os utilizadores do Windows 11 a usar o sistema com uma Conta Microsoft. Para muitos este é um passo natural, mas muitos simplesmente não querem esta opção, por ser pouco privada. Num passo mais, a Microsoft tornou difícil instalar o Windows 11 sem internet, mas ainda é possível.

As mais recentes compilações do Windows 11 trazem muitas novidades, com uma coisa em particular que não é tão boa, especialmente para os entusiastas do Windows. O sistema operativo da Microsoft é famoso por impor uma ligação ativa à Internet e uma conta Microsoft durante a sua configuração.

Ainda assim, nos últimos três anos, foi possível contornar isto executando o oobe\bypassnro na linha de comandos durante a configuração inicial. Agora, a Microsoft está a reprimir isso. As compilações 26200.5516 e 26120.3653 do Windows 11 remove o script bypassnro.cmd do sistema operativo.

A Microsoft diz que a mudança é para garantir que "todos os utilizadores saem da configuração com ligação à Internet e uma Conta Microsoft". Sim, a Microsoft não quer que utilize o seu sistema operativo sem uma conta.

Nas compilações mais recentes do Windows 11, as tentativas de executar o comando bypassnro devolvem o seguinte erro: 'oobe\bypassnro' não é reconhecido como um comando interno ou externo, programa operável ou ficheiro batch.

Felizmente, nem toda a esperança está perdida. Os entusiastas rapidamente descobriram que ainda é possível restaurar o script. Veja como:

No ecrã de configuração do Windows 11, prima Shift + F10, escreva regedit e prima Enter. Aceda a Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE . Clique em Edit > New > DWORD (32 bits) e renomeie o novo valor para BypassNRO . Abra o valor e altere os seus dados de valor para 1. Reinicie o seu sistema. Agora pode configurar o seu computador sem uma ligação ativa à Internet ou uma Conta Microsoft.

É claro que o OOBE\bypassnro não é a única forma de ignorar alguns dos requisitos do Windows 11. Ainda assim, é um dos mais fáceis e populares, pelo que muitos utilizadores ficarão chateados com o seu fim. Felizmente, por enquanto, é possível trazê-lo de volta. Simplesmente não há informação sobre se este método irá durar.