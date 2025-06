Microsoft reinventa Bloco de Notas do Windows 11 e dá-lhe novas capacidades

Desde que lançou o Windows 11 que a Microsoft tem procurado trazer novidades para o Bloco de Notas. Está longe de ser uma solução complexa, mas tem inovado e recebido melhorias em várias áreas. Agora, a Microsoft revelou que esta app nativa vai ser renovada e receber novas formas de formatar o texto.

Microsoft reinventa Bloco de Notas

A Microsoft continua a transformar o Bloco de Notas, tornando esta simples aplicação tão fácil de usar como o próprio Word. E agora é até capaz de gerar texto automaticamente usando inteligência artificial. No entanto, a mais recente adição ao Bloco de Notas do Windows é a adição de uma barra de ferramentas clássica que inclui opções de formatação de texto , que marca um antes e um depois para a aplicação.

Por enquanto, não encontrará estas opções de formatação de texto no Bloco de Notas, uma vez que apenas estão disponíveis para utilizadores do Windows 11 nos canais Canary e Dev. Como referimos, está incluída uma barra de ferramentas de formatação completamente nova, localizada junto às opções clássicas Ficheiro, Editar e Ver.

Ou seja, com este acrescento, o Bloco de Notas permite-nos agora utilizar texto a negrito, itálico, mas também hiperligações, listas e títulos. O surpreendente é que a Microsoft até incluiu o suporte para o Markdown, uma linguagem leve que muitos programadores utilizam para criar documentos estruturados.

Windows 11 dá-lhe novas capacidades

De acordo com Dave Grochocki , gestor de produto de Aplicações Integradas do Windows: "A experiência suporta entradas e ficheiros do estilo Markdown para utilizadores que preferem trabalhar diretamente com a linguagem de marcação leve. Pode alternar entre as vistas Formatado em Markdown e Sintaxe de Markdown no menu de visualização ou selecionando o botão de alternância na barra de estado na parte inferior da janela."

De qualquer forma, se não estiver convencido com esta adição porque acha que o texto simples deve ser sempre o foco do Bloco de Notas, tem a opção de remover toda a formatação da barra de ferramentas ou do menu de edição. É ainda possível desativar completamente esta nova barra de ferramentas nas definições da aplicação.

Com esta adição, o Bloco de Notas deixa de ser apenas um simples editor de texto. Passa a ser uma ferramenta muito poderosa e flexível, além de ser gratuito.