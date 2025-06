Excelentes números! A Meta AI já tem mil milhões de utilizadores mensais

AIA é o tema do momento e todas as empresas querem ou usar, ou oferecer serviços nesta área. A Meta não foi das primeiras a chegar, mas tudo dá conta de ser um sucesso. A provar isso surgem agora números impressionantes. Agora foi revelado que a Meta AI atingiu já tem mil milhões de utilizadores mensais e não quer ficar por aqui.

O assistente de inteligência artificial da Meta, a Meta AI, ultrapassou um limite significativo ao atingir mil milhões de utilizadores ativos mensais em todo o ecossistema de aplicações da empresa. O CEO Mark Zuckerberg disse que este sucesso é apenas o início e que desenvolver o produto com maior personalização, interação por voz e recursos de entretenimento está entre as suas prioridades.

O Meta AI também foi lançado como uma aplicação independente em abril, ainda só em alguns mercados. Acredita-se que esta etapa acelere o crescimento do número de utilizadores. O assistente oferece serviços integrados com as plataformas da Meta, como o Instagram, Facebook e WhatsApp. O número de utilizadores mensais, que era de 500 milhões em setembro de 2024, duplicou em apenas oito meses.

A Meta planeia transformar esta base de utilizadores numa estrutura que possa gerar mais receitas. Zuckerberg anunciou que diferentes modelos de receitas serão postos em prática quando o desenvolvimento do assistente estiver concluído. Os planos incluem recursos pagos, sistemas de subscrição que proporcionam maior poder de processamento e mecanismos de recomendação avançados.

Esta estratégia da Meta é vista como parte dos planos a longo prazo da empresa no campo da inteligência artificial. Em fevereiro, a CNBC noticiou que a empresa se preparava para testar um sistema de subscrição paga semelhante ao ChatGPT. No entanto, o progresso da Meta AI não é apenas tecnológico, mas também o seu potencial económico.

Zuckerberg disse em comunicado que pode parecer um pouco engraçado que mil milhões de utilizadores ativos mensais não pareçam escala suficientes, ainda assim é este o ponto em que estão. Sublinhou ainda que não atingiu o seu potencial máximo.

Resta saber como as restantes propostas de IA estão a reagir à presença da Meta AI. A presença no ecossistema de apps e serviço é uma vantagem, mas a integração com outras plataformas é também já uma realidade em outros.