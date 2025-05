Windows 11 irá atualizar apps e drivers do PC, e não apenas o sistema operativo

O Windows 11 tem trazido muitas mudanças em várias áreas-chave deste sistema. Esta constante inovação tem uma novidade, com a Microsoft a anunciar uma nova ferramenta que permitirá a qualquer app atualizar-se através do Windows Update, sem que tenha de se preocupar com nada. Esta já está em fase de testes.

Windows 11 irá atualizar apps e drivers

Manter o PC atualizado dá trabalho, mas o Windows 11 tornará isso muito mais fácil. No futuro, com um novo Windows Update, será capaz de atualizar apps e controladores de terceiros. O seu sucesso dependerá do número de programadores dispostos a colaborar.

A Microsoft quer simplificar isto com o que chama de Windows Update Orchestration Platform, na qual os programadores podem agora inscrever-se. De acordo com uma informação da empresa, todo o processo é realizado através de uma API. Esta permite aos programadores registar a sua app como um “fornecedor de aplicações”.

O Windows Update Orchestrator recebe atualizações para estas apps, descarrega-as e instala-as no PC dos utilizadores a uma hora que chama de “horário ecológico”. Ou seja, quando o PC não está a fazer nada, quando a ligação WiFi não está ocupada ou quando há pouca atividade.

Microsoft quer melhorar o seu processo

A Microsoft defende que este sistema evita picos de CPU e quebras de desempenho, uma vez que muitas atualizações de apps individuais não têm em conta estes fatores. Para os programadores, este sistema significa que podem esquecer o processo de atualização e evitar ter de o programar eles próprios. Basta enviar a atualização para o Orchestrator e está feito. Não se sabe se a Microsoft irá cobrar por este serviço.

Também é mais conveniente para o utilizador, porque agora estas atualizações estão todas reunidas no Windows Update do Windows 11. No entanto, muitos utilizadores preferem o controlo total sobre quando fazer o download ou querem uma atualização imediata quando disponível. As atualizações do Windows 11 não são propriamente conhecidas por isso.

A ideia é interessante, mas certamente não resolverá o problema, e a culpa não é da Microsoft . Isto não é Android: muitos programadores preferem manter o controlo total sobre como e quando o seu produto é atualizado . Mas para certas empresas de software com muitas apps profissionais, pode ser uma boa solução para simplificar o processo.