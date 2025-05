Prefetch no Windows: informação “oculta” sobre as aplicações

O Prefetch é uma funcionalidade do Windows que tem como objetivo acelerar o carregamento dos programas e a inicialização do próprio sistema operativo. Saiba mais sobre este mecanismo.

O Prefetch funciona com base no registo de informações dos ficheiros e recursos que os programas mais utilizados necessitam. Essa informação é armazenada em ficheiros com extensão .pf no diretório C:\Windows\Prefetch.

Sempre que arranja o sistema ou executar uma aplicação, o Windows usa os dados guardados para carregar antecipadamente esses ficheiros para a memória RAM, evitando leituras desnecessárias do disco, acelerando assim o processo.

Devo eliminar os ficheiros da pasta Prefetch?

Não é recomendado apagar manualmente os ficheiros da pasta Prefetch. O Windows gere automaticamente esse diretório, removendo ficheiros antigos e procedendo à criação de novos conforme necessário. Apagar estes ficheiros não traz benefícios de desempenho; pelo contrário, pode deixar o sistema mais lento temporariamente, pois o Windows terá de voltar a criar todos os ficheiros de prefetch à medida que utiliza os programas novamente.

No que diz respeito à informação mantida nestes ficheiros destaque para:

Nome do executável e caminho de execução

Hash do caminho do executável

Data/hora de criação, modificação e último acesso

Número de execuções

Data/hora das últimas oito execuções

Lista de ficheiros e diretórios acedidos pelo executável

Valor Forense dos ficheiros Prefetch

Evidência de execução Permitem provar que determinado programa foi executado, mesmo que o executável já tenha sido removido do sistema.

Reconstrução de eventos Através dos carimbos de data/hora, é possível criar uma linha temporal detalhada das ações do utilizador ou de um atacante.

Deteção de malware Prefetch regista execuções de ferramentas de limpeza, scripts maliciosos, ou programas de ataque, mesmo que tentem apagar rastos.

Identificação de ficheiros acedidos Revelam que outros ficheiros e diretórios foram utilizados durante a execução de um programa, útil para rastrear movimentação lateral ou exfiltração de dados.



Os Ficheiros Prefetch podem ser apagados manualmente ou por ferramentas de limpeza, afetando assim a integridade da evidência ou até mesmo toda a evidência.

Para a visualização do conteúdo destes ficheiros com extensão .pf, aconselhamos o uso da ferramenta WinPrefetchView.