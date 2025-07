Adeus Windows 12? Microsoft anuncia nova atualização do Windows 11

É oficial, a próxima versão do Windows será o Windows 11 25H2. Esta será atualização relativamente pequena para o sistema operativo para desktop da Microsoft. Deverá trazer vantagens significativas em relação às outras versões e espera-se que não traga tantos problemas como a atual.

Microsoft anuncia nova versão do Windows 11

Num documento de suporte, a Microsoft anunciou oficialmente o Windows 11 25H2 e os passos que serão dados para migrar da versão atual, o Windows 11 24H2 , lançada em outubro último e que já está a ser instalada como funcionalidade obrigatória nos computadores compatíveis.

Desta forma, a Microsoft acabou de vez com os rumores de um possível lançamento do Windows 12. Estes ganharam alguma força nas últimas semanas devido à quantidade de novidades que a empresa prepara. Em vez disso, a Microsoft optou por uma nova versão do Windows 11 que não será uma grande mudança em relação à actual.

A Microsoft passou os primeiros meses de 2025 a resolver problemas com o 24H2, o que pode explicar porque é que o 25H2 não será uma grande atualização em termos de novas funcionalidades em comparação. Ainda assim, os utilizadores podem esperar algumas alterações interessantes, que foram vistas nos últimos meses, como o novo menu Iniciar do Windows, que inclui uma nova vista de categorias de aplicações, ou melhorias de eficiência quando o PC não está a ser utilizado.

Atualização 25H2 acaba com Windows 12 por agora

Na verdade, muitos destes novos recursos já foram implementados no Windows, mas ainda não foram ativados. Como resultado, espera-se que a atualização do Windows 11 25H2 seja muito rápida e leve, exigindo o download de apenas um megabyte de dados para ativar as funcionalidades descarregadas cumulativamente nos últimos meses.

Tudo isto significa que é improvável que vejamos uma grande campanha de marketing para o Windows 11 25H2, como a que vimos com o 24H2, que introduziu melhorias significativas relacionadas com a IA no Copilot. Na verdade, a maioria dos utilizadores não deverá notar grandes diferenças, algo que será apreciado por aqueles que sofreram de problemas de 24 horas por dia, 2 dias por semana, bem como por empresas que não terão de se adaptar.

O Windows 11 25H2 deverá ser lançado em Outubro deste ano, que é quando o suporte ao Windows 10 termina oficialmente. Isto acontecerá, embora a Microsoft tenha oferecido recentemente uma opção para continuar a utilizar o Windows 10 sem problemas.