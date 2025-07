O iOS 26 chegará à Europa sem algumas novidades e a culpa é da DMA

Quem usa o iPhone e vive na Europa, terá menos novas funcionalidades quando o smartphone for receber o iOS 26. Segundo informações recentes, a Apple não irá lançar algumas das novas novidades das funcionalidades do seu sistema operativo na Europa devido ao Digital Markets Act.

iOS 26 na Europa sem algumas novidades

A informação disponibilizada indica que o atraso no lançamento se deve às complicações decorrentes do cumprimento da regulamentação em vigor. A empresa de Cupertino acredita que seria muito difícil adaptar algumas funcionalidades do iOS 26 às expectativas dos reguladores da Europa. Isso obrigá-los-ia a adiar a implementação, algo que já aconteceu no passado.

Relativamente às funcionalidades do iOS 26 que não estarão disponíveis na Europa a partir de setembro, o relatório apenas menciona uma específica. É a opção "Lugares Visitados" no Apple Maps, que irá registar e criar automaticamente um histórico dos locais que visitou para referência futura.

Embora este seja o único recurso específico conhecido a ser adiado, não seria o único. A Apple considera outras funcionalidades que poderão não estar disponíveis na União Europeia quando o iOS 26 chegar a todos os iPhones compatíveis. Alegadamente trabalham para encontrar soluções e diminuir a diferença entre a Europa e o resto do mundo o mais rapidamente possível. No entanto, não se sabe quanto tempo levará.

Apple vai limitar o que dará ao iPhone

Assim, a Apple e a União Europeia voltam a entrar em conflito devido à Lei dos Mercados Digitais (DMA). Recorde-se que, ao abrigo desta legislação, a empresa de Cupertino foi obrigada a abrir parte do seu ecossistema, permitindo outras lojas de aplicações no iPhone e iPad, métodos de pagamento alternativos, acesso de terceiros ao chip NFC do iPhone e muito mais.

No entanto, a história não termina aqui. A empresa sustenta que a abertura do seu ecossistema de software e dispositivos pode comprometer a segurança e a privacidade dos utilizadores. Por sua vez, prejudica o seu modelo de negócio. Dado o risco de multas por potencial incumprimento regulatório, a Apple decidiu abrandar o lançamento de algumas funcionalidades. Isto não se limita ao iOS 26, mas também afeta outras plataformas.

Para já, o iOS 26 já lançou os seus primeiros betas para programadores, com a nova interface Liquid Glass e outras funcionalidades anunciadas na WWDC 2025. A Apple prometeu lançar o primeiro beta público algures em julho, pelo que poderá estar disponível dentro de dias. Espera-se que a versão final será lançada em setembro, com o lançamento do iPhone 17.