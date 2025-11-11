Más notícias da Apple! O iPhone Air 2 foi adiado por tempo indeterminado

Quando foi apresentado, o iPhone Air parecia ser uma mudança completa na linha de smartphones da Apple. Meses depois, fica claro que o lançamento do iPhone Air 2 estará comprometido e foi alegadamente adiado por tempo indeterminado, no meio de relatos de vendas globais muito fracas do modelo original.

iPhone Air 2 adiado por tempo indeterminado

A experiência da Apple com o iPhone Air não está a atingir os resultados esperados. Um novo relatório afirma que a empresa de Cupertino decidiu adiar indefinidamente o lançamento de um modelo de segunda geração, originalmente previsto estrear em 2026 com o iPhone 18.

Segundo o site The Information, a Apple informou os seus engenheiros e fornecedores que irá retirar o iPhone Air 2 do seu planeamento de lançamentos, sem especificar quando poderá chegar ao mercado, ou sequer se chegará. Afirma-se que as baixas vendas globais do iPhone Air são a principal razão para esta decisão. As vendas ficaram aquém das expectativas, salvo exceções, como a China, onde foi um sucesso no lançamento.

Este seria um caso extremo para um produto lançado recentemente pela Apple. No entanto, o relatório indica que a empresa não cancelou o iPhone Air 2 e alguns engenheiros e membros da cadeia de abastecimento trabalham no seu desenvolvimento. Foi referido que a Foxconn mantém apenas uma linha de montagem e meia dedicada ao iPhone Air, e as restantes já não estão operacionais.

Resultados de vendas abalaram a Apple

Afirma-se ainda que o fabricante irá cessar a produção do atual dispositivo antes do final de novembro. Se a notícia do The Information estiver correta, o iPhone Air poderá tornar-se um dos maiores fracassos da Apple sob a liderança de Tim Cook. Embora o modelo de segunda geração não esteja tecnicamente cancelado, o seu adiamento indefinido poderá tornar-se permanente se as condições de mercado não melhorarem drasticamente.

Os próximos meses serão provavelmente cruciais para determinar o destino do iPhone Air 2. Se as vendas do modelo original não melhorarem, parece difícil justificar o lançamento imediato de um sucessor. Isto, especialmente, considerando que os iPhones deverão dar o salto para os telefones dobráveis ​​em 2026.

O iPhone Air é um equipamento bastante interessante, mas faz concessões em busca da sua reduzida espessura. Consegue captar fotografias boas, apesar de ter apenas uma câmara, e a sua bateria oferece uma duração melhor do que se poderia esperar. No entanto, o seu preço torna-o uma opção altamente desaconselhável, especialmente tendo em conta que por apenas mais 100€ se pode comprar um iPhone 17 Pro.